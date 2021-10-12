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فيديو.. أسد طليق يسرح بين الأحياء في الخبر شرق السعودية

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فيديو.. أسد طليق يسرح بين الأحياء في الخبر شرق السعودية

المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يسيطر على الأسد وينقله لمركز إيواء دون وقوع أي إصابات

العربية.نت - نادية الفواز

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أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية، اليوم الثلاثاء، السيطرة على أسد طليق بأحد شوارع مدينة الخبر (شرق السعودية)، وذلك بعد تلقيه بلاغاً بهذا الصدد، في الوقت الذي ساد فيه الرعب بين سكان المدينة نتيجة انتشار مقاطع فيديو على منصات التواصل وثقت تجول الأسد بين الأحياء.

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كما أكد المركز في بيانه اليوم أنه تم التعامل مع الأسد وتخديره ونقله إلى مركز إيواء تحت رعاية متخصصين وإشراف بيطري، بعد السيطرة عليه دون وقوع أي ضرر على السكان أو على الحيوان المفترس نفسه.

وقد طالب سكان مدينة الخبر بمحاسبة المقصر في مثل هكذا حالة، وتطبيق الأنظمة النظامية بحقه، حمايةً للسكان من وقوع أي حوادث جراء وجود حيوانات مفترسة بين الأحياء.

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