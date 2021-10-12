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 التعليم السعودي يحول الطلاب غير المحصنين إلى الانتساب

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وزارة التعليم السعودية

التعليم السعودي يحول الطلاب غير المحصنين إلى الانتساب

ضرورة استيفاء كافة الطلبة والطالبات للتعليمات والاشتراطات الصادرة من هيئة الصحة العامة

العربية.نت - نادية الفواز 

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أصدرت وزارة التعليم في السعودية توجيهاً إلى إدارات التعليم في كافة المناطق بشأن الطلاب والطالبات الذين لم يتلقوا جرعتي لقاح كورونا بعد، وذلك بتحويلهم إلى التعليم عن بعد أو الانتساب، مع توفير كافة البدائل التعليمية المتاحة لهم.

تعليمات واشتراطات

وشددت وزارة التعليم على ضرورة استيفاء كافة الطلبة والطالبات للتعليمات والاشتراطات الصادرة من هيئة الصحة العامة (وقاية) بشأن التحصين بجرعتين، أو ما قد يستجد لاحقاً من إجراءات واشتراطات، وذلك خلال مدة 30 يوماً تبدأ مع بداية كل فصل دراسي.

كما استثنت الوزارة من هذا القرار الطلبة والطالبات الذين لديهم ظروف صحية تحول دون أخذهم للقاح، وفقًا لما تقرره الجهات الصحية المختصة، مؤكدة على كافة إدارات التعليم بضرورة التواصل مع وزارة الصحة للحصول على بيان بأسماء الطلاب والطالبات الذين لديهم مثل تلك الظروف الصحية.

جرعتا اللقاح

وكانت التعليم قد اشترطت من أجل العودة الحضورية في بداية هذا العام الدراسي حصول كافة الطلاب والطالبات على جرعتي لقاح كورونا، كما منحتهم مهلة زمنية قدرها أسبوعان بدأت مع انطلاق هذا الفصل الدراسي من أجل الحصول على الجرعتين، إلا أن قرارها الأخير هذا قد قطع الشك باليقين باعتبارهم غير منتظمي الحضور، وإحالة كل من لم يحصل على جرعتي اللقاح إلى نظام التعليم بالانتساب.

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