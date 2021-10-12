إشادة دولية بـ 10 أعوام من جهود السعودية للتخفيف من معاناة اللجوء

ناقش الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان المرشد، مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أبرز المستجدات الإقليمية والعالمية وعرض الاتجاهات العالمية للنزوح والذي وصل إلى مستويات قياسية هذا العام، وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المرحلة المقبلة لمواكبة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، وذلك خلال استضافة المفوض الدولي، للمسؤول السعودي في مقر المفوضية بجنيف، بمناسبة مرور 10 أعوام على التعاون المشترك بين الجانبين.

المنظمات الإنسانية

وأثنى غراندي على دور السعودية ومنظماتها الإنسانية في مجال العمل الخيري والإنساني، معبراً عن"امتنانه الشديد على الثقة وتقديره للشراكة الاستراتيجية التي تحدث فارقاً في حياة آلاف الأسر النازحة قسراً، في ظل احتياجات تزداد يومياً وأزمات إنسانية تمتد لسنوات عديدة".

مادة اعلانية

وبدوره، تحدث الرئيس التنفيذي للصندوق، المرشد، عن الجهود التي تبذلها السعودية لصالح مشاريع المفوضية الهادفة لخدمة القضايا الإنسانية، والمجتمعات المضيفة، مؤكدا على عمق العلاقة المشتركة بين المفوضية والصندوق، التي من شأنها التخفيف من معاناة ظروف اللجوء الإنساني، قائلاً: "نحتفل اليوم معاً بمرور 10 أعوام على الشراكة الاستراتيجية بين الصندوق السعودي للتنمية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، حيث تمكنا خلال هذه الفترة من تنفيذ 17 برنامجا بقيمة 78 مليون دولار أميركي، استفاد منها ما يزيد عن 5 ملايين شخص في 7 دول حول العالم".

وأضاف: "تمتلك السعودية سجلاً حافلاً في مجال الدعم الإنساني والتنموي من خلال الصندوق السعودي للتنمية، في دعم برامج متعددة في مجالات إنسانية وتنموية، في كل من أفغانستان وباكستان وميانمار وتايلاند وبنغلاديش وسوريا ولبنان والأردن".