بعد 18 شهراً من التوقف.. حلقات القرآن تعود إلى المساجد في السعودية

‏وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، عبد اللطيف بن آل الشيخ اليوم، فروع الوزارة بعموم مناطق المملكة بإعادة التدريس في جميع حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المساجد والدور النسائية حضورياً، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي، واشتراط الحصول على جرعتين من اللقاح، وإبراز تطبيق توكلنا.

وأصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ في ١٤ رجب ١٤٤١ هجرية قرارًا بتعليق الدروس العلمية، والبرامج الدعوية، والمحاضرات، والدور النسائية، والدراسة في حلقات تحفيظ القرآن في جميع جوامع ومساجد المملكة اعتبارًا من الاثنين وحتى إشعار آخر.