.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فتاة سعودية تتطوع 60 ساعة في نيجيريا

  • الخط
خلال عمل نوف التطوعي في نيجيريا
مشهد من عمل نوف التطوعي في نيجيريا

فتاة سعودية تتطوع 60 ساعة في نيجيريا

نوف البلوي: كان دوري في برنامج مكافحة العمى هو القيام بالفحوصات البصرية قبل وبعد العمليات.

العربية.نت - محمد سميح

نشر في: آخر تحديث:

استطاعت المتطوعة السعودية، نوف البلوي، أن تزرع الابتسامة في محيا فقراء نيجيريا، عبر إجرائها أكثر من 70 فحص بصريات، ضمن فريق عمل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية.

ساهمت أخصائي أول بصريات، نوف البلوي، في تمثيل المرأة السعودية عبر تقديم خدماتهم الإنسانية وتكبدها عناء السفر، وقضت نحو 60 ساعة تطوعية ضمن البرنامج الطبي التطوعي لمكافحة العمى في نيجريا، تقول نوف لـ"العربية.نت": "الهدف من هذه المشاركة هو مد يد العون لهذه الفئة، فالتطوع شيء فطري إنساني، وكان دوري في الحملة هو القيام بالفحوصات البصرية قبل وبعد العمليات، وتشمل الفحوص تحديد مقاس عدسة العين التي يتم زراعتها أثناء العملية، وأيضاً فحص الشبكية عن طريق جهاز الموجات الصوتية.

نوف البلوي مع أطفال نيجيريا
نوف البلوي مع أطفال نيجيريا


وأضافت: "شعور جميل حين نرى الابتسامة والفرحة لدى المسنين، والذين كانوا يعانون من ضعف في البصر نتيجة وجود المياه البيضاء داخل العين، وحين إجراء العمليات لهم عادت لهم الرؤية، وصرفنا نظارات طبية لعدد من المرضى".

وتحدثت عن التفاصيل: "مدة الحملة كانت أسبوعا واحدا، وواجهنا بعض المشاق خلال رحلتنا التطوعية، وذهبنا إلى قرية تبعد ساعتين عن المدينة، حيث لا يوجد بها كهرباء ولا ماء، وكان سكانها في غاية الاحتياج لطب العيون، وتم فحص الموجودين ممن يعانون من مشاكل بالنظر، ووجدنا 4 من المسنين يعانون من المياه البيضاء، وفي اليوم التالي حضروا للمستشفى، وقمنا بعمل الفحوصات لهم تأهباً للعمليات التي أجريت في نفس اليوم".

خلال التطوع في نيجيريا
خلال التطوع في نيجيريا


وختمت البلوي حديثها: "تطوعي في نيجيريا كان أول تجاربي، وحالياً أستعد لحملة أخرى في إحدى الدول الأفريقية، للمساهمة في رسم البسمة على الوجوه".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مؤتمر جديد من آبل في 18 أكتوبر للكشف عن هذه الأجهزة مؤتمر جديد من آبل في 18 أكتوبر للكشف عن هذه الأجهزة
شاهد.. محمد رمضان يرقص مع المضيفة ويثير الجدل من جديد شاهد.. محمد رمضان يرقص مع المضيفة ويثير الجدل من جديد
الأكثر قراءة
فيديو.. أسد طليق يسرح بين الأحياء في الخبر شرق السعودية فيديو.. أسد طليق يسرح بين الأحياء في الخبر شرق السعودية
السعودية تدمر مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون صوب خميس مشيط السعودية تدمر مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون صوب خميس مشيط
 التعليم السعودي يحول الطلاب غير المحصنين إلى الانتساب  التعليم السعودي يحول الطلاب غير المحصنين إلى الانتساب
حالته الصحية غير مستقرة.. تطورات حالة الفنان خالد سامي حالته الصحية غير مستقرة.. تطورات حالة الفنان خالد سامي
بالتعاون مع الإمارات.. السعودية تحبط تهريب أكثر من 1.5 مليون قرص مخدر  بالتعاون مع الإمارات.. السعودية تحبط تهريب أكثر من 1.5 مليون قرص مخدر 
تشغيل السعة المقعدية الكاملة بوسائل النقل السعودية.. بشرط تشغيل السعة المقعدية الكاملة بوسائل النقل السعودية.. بشرط
قبل أن تذهب
لماذا يرفض حزب الله تحقيق البيطار في تفجير مرفأ بيروت؟
لماذا يرفض حزب الله تحقيق البيطار في تفجير مرفأ بيروت؟
اكتشف المزيد