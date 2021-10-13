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مشعر "عرفات" يسجل أعلى درجة حرارة في العالم

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عرفات

مشعر "عرفات" يسجل أعلى درجة حرارة في العالم

"عرفات" هو المشعر الوحيد من المشاعر المقدسة الذي يقع خارج حدود الحرم

العربية.نت - حامد القرشي

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سجل مشعر "عرفات" في مكة المكرمة، المركز الأول في قائمة أعلى درجة حرارة على مستوى العالم يوم أمس، حيث تم تسجيل درجة الحرارة 43 درجة مئوية، بحسب ما أكده أستاذ المناخ الدكتور عبدالله المسند، الذي أضاف عبر حسابه في "توتير": بأن اليوم هو يوم استقرار جوي عام، وسيكون نهاراً حاراً إلى معتدل ومشمس، وليل صحو ومعتدل إلى بارد في أقصى الشمال وفوق المرتفعات الجنوبية الغربية.

ونشر المسند بيانات من موقع "eldoradoweather" المتخصص في رصد درجات الحرارة، تظهر أن السعودية "تحتل المركز الأول في قائمة أعلى درجة مسجلة في العالم" خلال آخر 24 ساعة، وهي "43 درجة مئوية".

يشار إلى أن "عرفات" هو المشعر الوحيد من المشاعر المقدسة الذي يقع خارج حدود الحرم، وهو عبارة عن سهل منبسط، ويحيط بعرفات قوس من الجبال، ويقع على الطريق بين مكة والطائف شرقي مكة المكرمة بنحو 22 كيلومتراً، وعلى بعد 10 كيلومترات من مشعر منى، و6 كيلومترات من المزدلفة.

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