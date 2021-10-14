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الدفاعات السعودية تدمر مسيّرة حوثية أطلقت نحو جازان

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(أرشيفية)

الدفاعات السعودية تدمر مسيّرة حوثية أطلقت نحو جازان

دبي - العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الخميس، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه جازان.

يذكر أن الدفاعات الجوية السعودية كانت اعترضت ودمرت، السبت الفائت، مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية.

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مطار الملك عبدالله

والجمعة الماضية، أعلن التحالف سقوط مسيّرة مفخخة على مطار الملك عبدالله بجازان، أطلقتها ميليشيات الحوثي. وكشف التحالف في وقت لاحق عن تدمير مسيّرة مفخخة ثانية، حاولت استهداف المدنيين بالمطار.

كما أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف، العميد الركن تركي المالكي، سقوط مسيرة مفخخة مساء الجمعة على مطار الملك عبدالله بجازان، والذي يمر من خلاله آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة.

تدمير المسيّرة الحوثية المفخخة الثانية التي حاولت استهداف المدنيين بمطار الملك عبدالله بجازان
تدمير المسيّرة الحوثية المفخخة الثانية التي حاولت استهداف المدنيين بمطار الملك عبدالله بجازان

لن تتردد في الرد

يشار إلى أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان كان شدد في سبتمبر الفائت على أن المملكة لن تتردد في الرد على أي استهدافات حوثية.

وأكد خلال مؤتمر صحافي في الرياض، أن ميليشيات الحوثي تهدد منشآت مدنية كمطار أبها الدولي ومنطقة الدمام.

كذلك شدد على أن الأولوية تبقى لإحلال السلام في اليمن. وأضاف أن المملكة كانت قدمت مقترحاً لوقف شامل للنار في اليمن، غير أن الحوثيين لم يلتزموا به، وواصلوا تهديد المدنيين.

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