مكة وجدة الأعلى حرارة في العالم.. وهذا موعد "الوسم"!

ما زالت تسجل غرب السعودية أعلى درجات الحرارة في العالم خلال اليومين الماضيين، بعد أن سجلت منطقة عرفات بمكة المكرمة أمس الأول أعلى درجة حرارة في العالم، سجلت مدينتا مكة المكرمة وجدة أعلى درجات حرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أكده أستاذ المناخ الدكتور عبدالله المسند.

ومع تبوؤ هاتين المدينتين المراتب الأولى في درجات الحرارة حول العالم، تشهد السعودية بعد غد السبت دخول "الوسم"، حيث قال الباحث في علوم الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني لـ"العربية.نت" بعد غد السبت سيكون دخول "الوسم"، وهو النوء الذي يحل بعد سهيل مباشرة، ويأتي بعده نوء المربعانية، وهو ليس نجماً، إنما هو صفة اتصفت بها مجموعة الأيام التي تهطل فيها الأمطار النافعة، ونجومه أربعة هي: العواء والسماك والغفر ثم الزبانا، مع اعتبار النجم الأول من المربعانية من الوسم حكماً وفعلاً.

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يسم الأرض بالاخضرار

وأكمل قائلاً: سمي بـ"الوسم" لأنه يسم الأرض بالاخضرار؛ ففيه تنبت الأعشاب المتنوعة والجميلة التي تصلح للرعي، وتنبت فيه الكمأة وسيوله تجرح الأرض، فيترك فيها وسوماً من قوة سيوله، وفيه زيادة في الليل على حساب النهار.

كما أضاف: "مدته 52 يوماً، ومن أهم علاماته تتغير فيه حركة السحب من الغرب إلى الشرق، بعد أن كانت في الصيف تتحرك من الشرق إلى الغرب، ويعد من أهم مواسم الأمطار عند سكان الجزيرة العربية، ويتتبع العرب فيه أخبار الأمطار لأهميته، خاصة أهل المواشي".

وختم تصريحه: مع دخول الوسم تبدأ المنخفضات الجوية بالتأثير في السعودية ودول الخليج، تميل الأجواء فيه نهاراً في ثلثه الأول للاعتدال، والثلث الثاني يكون معتدلاً، وآخره يبرد، إذا وافق تقدم كتلة باردة.