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كرمتها السلطات.. هكذا تعاملت ممرضة سعودية مع حادث دهس

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خلال تكريم الممرضة عفراء العنزي

كرمتها السلطات.. هكذا تعاملت ممرضة سعودية مع حادث دهس

الممرضة رافقت السيدة إلى المستشفى وأبلغت الطبيبة المباشرة بتفاصيل الحادثة

العربية.نت - حامد القرشي

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في موقف بطولي وإنساني، هرعت ممرضة سعودية لإنقاذ حياة سيدة أصيبت في حادثة دهس وسط محافظة القريات شمال السعودية، حيث قدمت لها الإسعافات الأولية ورافقتها إلى المستشفى لتلقي العلاج.


وروت الممرضة "عفراء العنزي" لـ"العربية.نت"، تفاصيل ما جرى، وشرحت أنه أثناء توقفها بسيارتها الخاصة عند إحدى الإشارات الضوئية، شهدت حادث سير، حيث ارتطمت سيدة مارة بإحدى المركبات.

وأضافت أنها أوقفت مركبتها فوراً وذهبت مسرعة إلى السيدة التي كانت ملقاة على الأرض، للتأكد من حالتها الصحية.

وحين اشتكت السيدة من آلام في الرأس والأرجل، سارعت الممرضة لتسجيل المعلومات قبل أن تفقد المريضة وعيها الكامل، ثم حاولت إيقاظها مجدداً.

شكرا على التكريم

وأضافت أنها رافقت المريضة بعد وصول سيارة الإسعاف إلى المستشفى، وأبلغت الطبيبة المباشرة لحالتها وتفاصيل الحادثة.

إلى ذلك، قدمت العنزي شكرها وتقديرها إلى محافظ القريات عبدالله الجاسر، ومدير الشؤون الصحية بالقريات، على تكريمها، والذي سيكون حافزاً لتحقيق المزيد من العطاء والنجاحات، وفق تعبيرها.

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