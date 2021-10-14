سيارة ملأى بالقات وسرعة..اعتقال قاتلي امرأة دهسا بجازان

أعلنت الشرطة السعودية، الخميس، اعتقال مواطنين اثنين تسببا بمقتل امرأة وإصابة زوجها جنوب المملكة، جراء قيادتهما سيارتهما بسرعة كبيرة.

مادة اعلانية

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، نايف حكمي، أن الجهات الأمنية قبضت على مواطنين في العقد الثالث من العمر، تسببا في حادث مروري على أحد الطرق الرئيسية بالمنطقة.

كما أشار إلى أن الحادث نتج عنه إصابة مواطن ووفاة زوجته، إذ اتضح أن أحد المشتبه بهما كان يقود مركبته بسرعة كبيرة في سيارة تحمل كمية من مادة القات المخدرة.

إلى ذلك، أوضح أنه قد جرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، كما تمت إحالتهما إلى فرع النيابة العامة.