موسم الرياض.. مفاجآت لا تفوت والفنان العالمي بيت بول في الافتتاح

أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، عن مفاجآت خلال فعاليات افتتاح موسم الرياض 2021.

وكتب آل الشيخ عبر تويتر: "مسيرة افتتاح موسم الرياض ضخمة وتتعدى الخيال في أرض المسيرة جنب البوليفارد والفنان العالمي بيت بول، بيحيي حفلة كبيرة على مسرح الافتتاح، وفيها مفاجآت ما تتفوت، الموعد يوم 20 أكتوبر إن شاء الله".

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ولاقت تغريدة آل الشيخ أصداء واسعة، لدى المتابعين المرتقبين حزمة الفعاليات التي أعلنتها الهيئة العامة للترفيه لموسم الرياض، مؤكدين شغفهم الكبير وانتظارهم الموعد للعديد من الفعاليات منها تجربة مسامير، وانطلاق ونتروندرلاند، ومسرحية سلام مربع للفنان محمد هنيدي، وانطلاق رياض سفاري، والأوركسترا المصرية، والحفلة الغنائية لجورج وسوف ووائل جسار، وسيرك دوسوليه ميسي 10.

فعاليات مبهرة

يذكر أنه يتواجد في موسم الرياض 14 منطقة للترفيه تضم 7500 فعالية، وممشى بطول 3 كيلومترات، وأكثر من 200 مطعم ومقهى ومتجر، و4 مسارح، وأرينا عالمية، و500 لعبة إلكترونية، و9 استوديوهات عالمية، بالإضافة إلى ملعب غولف و12 ملعب بادل تنس، وأول وأكبر سكاي لوب متنقل في العالم، بطاقة استيعابية تبلغ 40% وأكثر.

كما يشمل الموسم أمسيات شعرية، وتجربة القتال في 5 عصور، وركوب الدبابات الحربية، والرماية بالذخيرة الحية، و15 ميدان رماية تفاعلياً، والعديد من الفعاليات النوعية والعالمية والتي تقام لأول مرة في السعودية.

وجهة ترفيهية سياحية

ويقدم موسم الرياض مزيجاً من التفرد والتشويق والعصرية، لجعل العاصمة السعودية حاضنة كبرى ووجهة مفضلة ومساحة محفزة بما توفره للسكان والزوار، فضلاً عن المساهمة في تحقيق أهداف وطنية متعددة، كرفع مستوى صناعة قطاع الترفيه وزيادة حجمها، واستحداث فرص العمل، ونمو العائد الاقتصادي، واستقطاب الاستثمار الأجنبي.

إلى ذلك، يسعى موسم الرياض لأن تكون العاصمة وجهة ترفيهية سياحية، وترسخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الترفيهية على مستوى العالم.