فيصل بن فرحان يبحث مع بلينكن تعزيز التعاون الاستراتيجي

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أنه أجرى محادثات مثمرة مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة، في العاصمة واشنطن.

وأضاف وزير الخارجية السعودي أنه بحث مع بلينكن تعزيز أوجه التعاون الاستراتيجي، والعمل على تكثيف التنسيق المشترك.

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في المقابل، أفاد بيان للخارجية الأميركية بأن الوزيرين ناقشا القضايا الإقليمية، بما في ذلك الهدف المشترك المتمثل في التوصل إلى حل دائم لإنهاء الصراع في اليمن.

مباحثات مثمرة أجريتها اليوم مع وزير الخارجية الأمريكي @ABlinken بحثنا خلالها العديد من المواضيع ومنها تعزيز أوجه التعاون الاستراتيجي بكافة المجالات والعمل على تكثيف التنسيق المشترك في العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم بلدينا الصديقين pic.twitter.com/vZnnmMfF8v — فيصل بن فرحان (@FaisalbinFarhan) October 14, 2021

إدانة لهجمات الحوثيين

كما، جدد الوزير بلينكن التزام الحكومة الأميركية بمساعدة المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أراضيها وشعبها وجدد إدانة الولايات المتحدة لهجمات الحوثيين على المملكة. كذلك ناقشا قضايا إقليمية أخرى أوسع نطاقاً.

فيصل بن فرحان: العلاقة مع واشنطن مهمة للمنطقة والعالم

#العربية pic.twitter.com/ysZTMsDFZ6 — العربية (@AlArabiya) October 14, 2021

وكان الوزيران عقدا في وقت سابق مؤتمراً صحافياً أكد فيه بلينكن على الشراكة القوية والمهمة التي تربط بلاده مع المملكة العربية السعودية.

"ملتزمون أمن السعودية"

وأضاف أن الولايات المتحدة ملتزمة الدفاع عن أمن السعودية، لافتاً إلى أنه بحث مع الأمير فيصل بن فرحان ملفات اليمن وإيران والعديد من القضايا.

من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي أن العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة مهمة للمنطقة والعالم.

يذكر أن وزير الخارجية السعودي بحث مع نظيره الأميركي في يونيو/حزيران الماضي، وقف تمويل إيران لميليشيا الحوثي في اليمن والتنظيمات الإرهابية التي تهدد السلم والأمن الدوليين.

بلينكن: لدينا شراكة قوية مع المملكة العربية السعودية

#العربية pic.twitter.com/7ZtXCWDhjJ — العربية (@AlArabiya) October 14, 2021

كما بحث الجانبان حينها، على هامش اجتماع وزراء الخارجية والتنمية لدول مجموعة العشرين، تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين لوقف التدخلات الإيرانية في المنطقة.