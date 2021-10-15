حملت ابنتها وعربة كتب.. صورة من معرض الرياض قلبت التواصل

خلال الساعات الماضية، غدت صورة التقطت من معرض الرياض الدولي للكتاب حديث وسائل التواصل الاجتماعي والأوساط السعودية، ظهرت فيها سيدة تحمل ابنتها على عاتقها، وتدفع بيدها الأخرى عربتها التي ملأتها بالكتب.

مادة اعلانية

وفي حديث مع "العربية.نت"، أوضحت السيدة أنها في ذلك اليوم لم تجد عربة مخصصة لحمل الكتب، فاضطرت للاستعانة بعربة ابنتها، مشيرة إلى أنها كانت بصدد شراء أكبر قدر ممكن لأنه كان اليوم الأخير للمعرض.

كما أشارت إلى أنها تؤمن منذ صغرها بالثقافة وتهتم بالقراءة إلى حد بعيد، لافتة إلى أن شغفها بدأ منذ الطفولة، حيث كانت تحرص على قراءة المجلات الأسبوعية، كـ"العربي الصغير، وماجد، والسلاسل العظيمة مثل رجال حول الرسول وقصص الأنبياء".

"نشأت في بيئة علم"

وكشفت أنها نشأت في بيئة قارئة شغوفة بالعلم والمعرفة، حيث كانت مكتبات المنزل مليئة دائماً بالموسوعات التاريخية وأمهات الكتب في الدين والأدب وكتب الطب.

كذلك أضافت أن والدها شديد الاهتمام بالقراءة، وشجع أفراد العائلة عليها أيضاً، مشيرة إلى أن معرض الكتاب كان نزهة سنوية عائلية، فيما كانت الأم تنظم نهاية كل أسبوع مسابقة ثقافية وعلمية، يتنافس فيها أطفال العائلة على جمع المعلومات لحصد الجوائز.

وختمت حديثها بأنها أتت هذا العام للمعرض مع عائلتها الصغيرة الجديدة، لتجدد العهد للقراءة وتعلم ابنتها ما تعلمته هي، مؤكدة أن خلف الصورة العفوية التي باتت حديث الناس كثير من الذكريات وحكاية حب طويلة مع القراءة.