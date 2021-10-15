.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فيصل بن فرحان: جادون بالمحادثات مع إيران

  • الخط
Saudi Foreign Minister Prince Faisal Bin Farhan Al-Saud on July 27, 2021. (AFP)
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (فرانس برس)

فيصل بن فرحان: جادون بالمحادثات مع إيران

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وصف وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، المحادثات الجارية مع الجانب الإيراني بالاستكشافية، والجادة.

وأوضح في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، اليوم الجمعة، أن المفاوضات مع إيران كانت "ودية واستكشافية".

إيران: جاهزون لاستئناف العلاقات مع السعودية وننتظر موقفها إيران إيران: جاهزون لاستئناف العلاقات مع السعودية وننتظر موقفها

إلى ذلك، قال "نحن جادون بشأن المحادثات.. الأمر ليس تحولا كبيرا بالنسبة لنا، فدائما ما كنا نقول إننا نريد إيجاد سبيل لتحقيق الاستقرار في المنطقة".

"أجواء إيجابية"

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أشاد في وقت سابق بالحوار الذي انطلق بين بلاده والمملكة، مؤكدا أن الأجواء إيجابية.

كما أكد في تصريحات سابقة أن الحوار الجاري بين الطرفين "بنّاء ويسير في الاتجاه الصحيح". وشدد على أنه يصب في مصلحة البلدين والمنطقة عموماً.

إلى ذلك، قال خلال زيارته إلى موسكو الأسبوع الماضي إن بلاده جاهزة لاستئناف العلاقات مع المملكة، وهي اليوم بانتظار موقف الرياض.

بدوره، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، مطلع الشهر الحالي (أكتوبر) إلى أن المحادثات بين طهران والرياض قائمة على أفضل حال، والجهود مستمرة لبدء علاقات مستديمة وفق أطر يرضى بها الطرفان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد.. شرطة إيران تسحل وتعتقل امرأة لعدم ارتدائها الحجاب شاهد.. شرطة إيران تسحل وتعتقل امرأة لعدم ارتدائها الحجاب
رغم تألقها.. ندين نسيب نجيم رغم تألقها.. ندين نسيب نجيم "مقهورة" في الجونة!
الأكثر قراءة
ماذا يوجد في نيوم؟.. كائنات عملاقة نادرة وجزر جديدة! ماذا يوجد في نيوم؟.. كائنات عملاقة نادرة وجزر جديدة!
السعودية: أحكام بالسجن لمتهمين بقضايا فساد بينهم ضباط السعودية: أحكام بالسجن لمتهمين بقضايا فساد بينهم ضباط
سيارة ملأى بالقات وسرعة..اعتقال قاتلي امرأة دهسا بجازان سيارة ملأى بالقات وسرعة..اعتقال قاتلي امرأة دهسا بجازان
فيصل بن فرحان يبحث مع بلينكن تعزيز التعاون الاستراتيجي فيصل بن فرحان يبحث مع بلينكن تعزيز التعاون الاستراتيجي
موسم الرياض.. مفاجآت لا تفوت والفنان العالمي بيت بول في الافتتاح موسم الرياض.. مفاجآت لا تفوت والفنان العالمي بيت بول في الافتتاح
مكة وجدة الأعلى حرارة في العالم.. وهذا موعد مكة وجدة الأعلى حرارة في العالم.. وهذا موعد "الوسم"!
قبل أن تذهب
مشاهد دموية لاشتباكات مرعبة بالرصاص الحي في شوارع بيروت
مشاهد دموية لاشتباكات مرعبة بالرصاص الحي في شوارع بيروت
اكتشف المزيد