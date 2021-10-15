فيصل بن فرحان: جادون بالمحادثات مع إيران

وصف وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، المحادثات الجارية مع الجانب الإيراني بالاستكشافية، والجادة.

وأوضح في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، اليوم الجمعة، أن المفاوضات مع إيران كانت "ودية واستكشافية".

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إلى ذلك، قال "نحن جادون بشأن المحادثات.. الأمر ليس تحولا كبيرا بالنسبة لنا، فدائما ما كنا نقول إننا نريد إيجاد سبيل لتحقيق الاستقرار في المنطقة".

"أجواء إيجابية"

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أشاد في وقت سابق بالحوار الذي انطلق بين بلاده والمملكة، مؤكدا أن الأجواء إيجابية.

كما أكد في تصريحات سابقة أن الحوار الجاري بين الطرفين "بنّاء ويسير في الاتجاه الصحيح". وشدد على أنه يصب في مصلحة البلدين والمنطقة عموماً.

إلى ذلك، قال خلال زيارته إلى موسكو الأسبوع الماضي إن بلاده جاهزة لاستئناف العلاقات مع المملكة، وهي اليوم بانتظار موقف الرياض.

بدوره، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، مطلع الشهر الحالي (أكتوبر) إلى أن المحادثات بين طهران والرياض قائمة على أفضل حال، والجهود مستمرة لبدء علاقات مستديمة وفق أطر يرضى بها الطرفان.