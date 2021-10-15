وفاة معلمة أمام طالباتها في الرياض.. ووالدها يروي

موجة من الحزن اجتاحت الطالبات بإحدى المدارس في المرحلة الثانوية بمدينة الرياض، بعد وفاة معلمة أمامهن.

فقد تعرضت شيخة المواش أمس الخميس لنوبة قلبية أثناء تواجدها في الفصل الدراسي، ما أدى إلى وفاتها قبل نقلها إلى المستشفى.

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في هذا السياق روى عبد العزيز المواش، والد المعلمة، ما حدث لوسائل الإعلام.

سقطت على الأرض

وقال: "ابنتي شيخة ذهبت إلى عملها في إحدى مدارس المرحلة الثانوية بحي السويدي في مدينة الرياض. وبعد الانتهاء من الحصة الثالثة ودخولها الفصل في حصة انتظار، سقطت على الأرض".

كما أوضح أن مديرة المدرسة باشرت الموقف على الفور، وساعدت المعلمات بالاتصال على الإسعاف ونقل شيخة للمستشفى. لكن شيخة لم تستفق من النوبة القلبية وتوفيت.

وسم #شيخة_المواش

وأضاف: "ولله الحمد توفيت وهي صائمة، تؤدي رسالتها في مهنة التعليم وتقدم خدمة لوطنها".

إلى ذلك تفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي مع قصة المعلمة تحت وسم #شيخة_المواش. وتوالت التغريدات من زميلاتها المعلمات ومن طالباتها اللاتي استذكرن جهودها التعليمية والدينية في المدرسة.