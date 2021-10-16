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الدفاعات السعودية تدمر مسيّرة حوثية أطلقت نحو جازان

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المسيرة الحوثية الثانية صوب مطار الملك عبدالله في جازان
المسيرة الحوثية الثانية صوب مطار الملك عبدالله في جازان

الدفاعات السعودية تدمر مسيّرة حوثية أطلقت نحو جازان

دبي – العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه جازان.

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وكان التحالف أعلن، أول من أمس الخميس، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات باتجاه جازان.

مطار الملك عبدالله

والجمعة الماضية، أعلن التحالف سقوط مسيّرة مفخخة على مطار الملك عبدالله بجازان، أطلقتها ميليشيات الحوثي. وكشف التحالف في وقت لاحق عن تدمير مسيّرة مفخخة ثانية، حاولت استهداف المدنيين بالمطار.

كما أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف، العميد الركن تركي المالكي، سقوط مسيرة مفخخة مساء الجمعة على مطار الملك عبدالله بجازان، والذي يمر من خلاله آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة.

يذكر أن الدفاعات الجوية السعودية كانت اعترضت ودمرت، العديد من المسيرات المفخخة التي أطلقها الحوثيون تجاه المملكة خلال الفترة الماضية.

وأثارت تلك الانتهاكات إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبةً هجمات الحوثيين الإرهابية.

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