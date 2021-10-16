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هكذا ودّع توفيق الربيعة القطاع الصحي في السعودية

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د توفيق الربيعة

هكذا ودّع توفيق الربيعة القطاع الصحي في السعودية

العربية.نت - حامد القرشي

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ودع وزير الصحة السعودي السابق، الدكتور توفيق الربيعة، القطاع الصحي بعبارات شكر وقدير، لاقت رواجاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي في السعودية.

كما تربع وسم #توفيق_الربيعة في طليعة الترند السعودي طوال ساعات الليل الماضية، لتنهال موجات الثناء على ما قدمه في وزارة الصحة خلال جائحة كورونا والنجاحات العالمية التي تمت خلال فترة عمله وزيراً للصحة.

فيما قال "الربيعة" بتغريدة على تويتر : "الزملاء والزميلات بالقطاع الصحي: أتقدم بالشكر والامتنان على جهودكم المخلصة في القطاع الصحي. سعدت بالعمل معكم خلال الخمس سنوات ونصف الماضية، وتعلمت منكم الكثير، بدعم القيادة استطعتم تجاوز أكبر جائحة في العصر الحديث، بكل إتقانٍ وتفانٍ وتميز على المستوى الدولي. فخورون بكم".

تغريدة توفيق الربيعة
تغريدة توفيق الربيعة

يشار إلى أن توفيق الربيعة عمل وزيرًا للتجارة منذ عام 2011، ثم وزيرًا للصحة بين عامي 2016 - 2021، فوزيرًا للحج والعمرة وفق الأمر الملكي الذي صدر مساء أمس الجمعة، حيث غرد في حينه قائلاً: "أتقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بالشكر والامتنان على الثقة الملكية، ‏ويسعدني ويشرفني خدمة ضيوف الرحمن، وأسأل الله التوفيق في هذه الخدمة العظيمة".

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