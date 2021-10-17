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التحالف: تدمير مسيرتين مفخختين للحوثي أطلقتا باتجاه المنطقة الجنوبية

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مسيرة حوثية تم إسقاطها سابقاً (أرشيفية)
مسيرة حوثية تم إسقاطها سابقاً (أرشيفية)

التحالف: تدمير مسيرتين مفخختين للحوثي أطلقتا باتجاه المنطقة الجنوبية

دبي - العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية.

وقال التحالف اليوم الأحد، إنه يتخذ الاجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

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وكان التحالف أعلن، أمس السبت، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه جازان.

يذكر أن الدفاعات الجوية السعودية كانت اعترضت ودمرت، العديد من المسيرات المفخخة التي أطلقها الحوثيون تجاه المملكة خلال الفترة الماضية.

وأثارت تلك الانتهاكات إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبةً هجمات الحوثيين الإرهابية.

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