الجناح السعودي في إكسبو 2020 يحقق رقماً قياسياً

حقق الجناح السعودي المشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي"، رقماً قياسياً في مستوى الزيارات اليومية، حيث استقبل نحو 23 ألف زائر في يوم واحد، ليصل إجمالي الزيارات التي حظي بها خلال أول أسبوعين من افتتاحه أكثر من 200 ألف زائر من مختلف الأعمار والجنسيات، فضلاً عن الوفود الدبلوماسية رفيعة المستوى من مختلف الدول الشقيقة والصديقة، محققاً بذلك إنجازاً جديداً يضاف إلى قائمة الإنجازات والأرقام القياسية التي حققها الجناح منذ انطلاقته في الأول من أكتوبر الجاري.

الثراء الإنساني

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أعرب المفوض العام للجناح السعودي المهندس حسين حنبظاظة، عن سعادته بالأصداء الإيجابية والتفاعل الكبير الذي أبداه الجمهور العالمي الزائر لجناح السعودية في معرض "إكسبو 2020 دبي" في النصف الأول من الشهر الحالي، مؤكداً أن الجناح نجح منذ يومه الأول في جذب اهتمام الزوّار من خلال أقسامه وأنشطته التي تعكس الثراء الإنساني والمكونات الحضارية والتنموية للسعودية، وبمحتوى متنوع استند إلى أربع ركائز رئيسية شملت الطبيعة والتراث والمجتمع الحيوي والفرص الاقتصادية التي تقدمها المملكة للعالم، إلى جانب محطة للطاقة والاستدامة، وحضور متألق للحرف السعودية التراثية، والعروض الفلكلورية الشعبية، والأطباق الشهيرة من مختلف مناطق السعودية.

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ثلاثة أرقام قياسية

وكان جناح المملكة العربية السعودية في "إكسبو 2020 دبي"، الذي يعد أكبر جناح بعد الدولة المضيفة، قد حاز على ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، من خلال أكبر أرضية ضوئية تفاعلية، وأطول ستارة مائية تفاعلية، وأكبر مرآة بشاشة رقمية تفاعلية، في الوقت الذي يشكل فيه مبنى الجناح أيقونة معمارية ترشحه لدخول قائمة أشهر المباني العالمية، بعد أن جاء تصميمه متسقاً مع أعلى معايير الاستدامة البيئية، وحصل على الشهادة البلاتينية في نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة LEED من مجلس المباني الخضراء الأميركي (USGBC) بوصفه واحداً من أكثر التصاميم استدامة حول العالم، بالإضافة إلى اعتماده بصورة كاملة في تشغيله على الطاقة المتجددة، تأكيداً على مبدأ الاستدامة الذي يرمز له التصميم الخارجي للجناح.