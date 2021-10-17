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السعودية تطلب من مواطنيها الامتناع عن السفر إلى لبنان

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الخارجية السعودية
الخارجية السعودية

السعودية تطلب من مواطنيها الامتناع عن السفر إلى لبنان

حثت الخارجية السعودية، المواطنين الموجودين في لبنان على أخذ الحيطة والابتعاد عن أماكن التجمعات

دبي - قناة العربية

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دعت الخارجية السعودية، المواطنين في بيان، الاثنين، على "تويتر"، لعدم السفر إلى لبنان.

وحثت الخارجية السعودية، المواطنين الموجودين في لبنان على أخذ الحيطة والابتعاد عن أماكن التجمعات.

وجاء في البيان أنه "نظراً للظروف الراهنة في لبنان، ندعو جميع المواطنين الكرام إلى اتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية بعدم السفر إلى العديد من الدول ومنها لبنان، كما ندعو الجميع إلى عدم التردد في التواصل معنا".

ولقي 7 أشخاص حتفهم، الخميس، في إطلاق نار واشتباكات بالأسلحة الرشاشة والصواريخ المحمولة، عندما كان حشد يتظاهر احتجاجا على قاضي التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار، وهي الاحتجاجات التي دعا لها حزب الله، المدعوم من إيران، وحليفته حركة أمل.

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