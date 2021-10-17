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انطلاق المناورات البحرية بين القوات السعودية والأميركية

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مناورات السعودية وأميركا
من استعدادات المناورات

انطلاق المناورات البحرية بين القوات السعودية والأميركية

المناورات التي تستمر على مدى عشرة أيام، تهدف إلى تعزيز العلاقات والتعاون العسكري ورفع مستوى الاستعداد القتالي، والجاهزية بين البحرية السعودية ونظيرتها الأميركية

دبي - العربية.نت

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انطلقت، الاثنين، مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط "المدافع الأزرق - 21" بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الأميركية في الأسطول الغربي، بحضور مساعد قائد الأسطول الغربي قائد التمرين اللواء البحري الركن منصور بن سعود الجعيد، والعقيد البحري دانيال بيلي من البحرية الأميركية، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

من أنشطة المناورات
  • من أنشطة المناورات
2 صور
من أنشطة المناورات
من أنشطة المناورات

وأوضح قائد التمرين أن المناورات التي تستمر على مدى عشرة أيام، تهدف إلى تعزيز العلاقات والتعاون العسكري ورفع مستوى الاستعداد القتالي، والجاهزية بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الأميركية، وتبادل الخبرات في مجال حماية الموانئ، وإزالة الألغام على اليابسة وتحت الماء، إضافة إلى الإسهام في تطوير القدرات الأمنية بحماية وسلامة البحار والممرات المائية الإقليمية والدولية، لضمان حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

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