الداخلية السعودية تشدد على ارتداء الكمامات بالأماكن المغلقة

شدد المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية السعودية، العقيد طلال الشلهوب، الأحد، على الاستمرار في ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة ووسائل النقل والمواصلات.

وأوضح خلال مؤتمر صحافي خاص بعرض آخر المستجدات الخاصة بجائحة كورونا، أن الأوضاع الصحية تخضع للمتابعة المستمرة، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن أي تطورات، في حين أكد على مؤسسات القطاع العام والخاص الاستمرار في التحقق من الحالة الصحية لموظفيها والزائرين.

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يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات وفاة، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء السعودية.

وأضاف بيان الصحة، حول مستجدات كورونا، أنه تم تعافي 47 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى536,947، فيما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 547،931، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8,763 حالة.