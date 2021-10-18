في موسم الرياض.. "ونتر وندرلاند" تعود بمساحة تزيد عن 40%

يستعد "الرياض ونتر وندرلاند" خلال الفترة من 26 أكتوبر الجاري وحتى نهاية مارس من عام 2022م، تجربتها السابقة في موسم الرياض، التي تشكل أحد أهم التجارب العالمية في مجال الترفيه والألعاب، من خلال 6 مناطق توفر أكثر من 103 ألعاب للكبار والصغار، وأنشطة وعروضًا ترفيهية تلبي شرائح المجتمع من مختلف الفئات العمرية، إضافة إلى فعاليات عدة تقام في الهواء الطلق وسط أجواء شتوية.

وتشمل المناطق الـ 6 لفعاليات "الرياض ونتر وندرلاند": منطقة "دريم لاند كرنفال" بألعابها المزينة بالأضواء الساطعة، ومنطقة "غابة الثلوج" التي تمكّن الزوار من الاستمتاع بحلبة التزلج ومتاهة الثلج المميزة، بعروض متنوعة كشخصيات ديزني، ومنطقة "صندوق الألعاب السحرية" المخصصة للأطفال بألعابها الممتعة، ومنطقة "مغامرات الرعب" التي تقدم ألغازًا مثيرة وتجارب شيقة، ومنطقة "طريق العجائب"، ومنطقة "المهرجان الشتوي" الذي يجمع بين الثقافة والترفيه في بيئة تجذب الزوار من كافة أنحاء العالم.

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زيادة 40%

ونظرًا لحجم الإقبال المتوقع على فعاليات منطقة "الرياض ونتر وندرلاند" من الجمهور، وبعد قياس حجم الطلب والاستجابة لرغبات الزوار الترفيهية في موسم الرياض 2019م، فقد زاد عدد الألعاب في منطقة الفعاليات واتسعت مساحتها لتصبح 376,025 م2، بزيادة بلغت 40% عما كانت عليه في الموسم السابق، حيث يصل عدد الألعاب المخصصة للكبار إلى 51 لعبة، منها: "سكاي لوب" و "بيت الرعب"، و "حلبة التزلج"، وسط أجواء مبهجة تحيطها نافورة راقصة.

وتحوي المنطقة على فعاليات عدة، أبرزها: "كوكوميلون"، التي تتيح للأطفال فرصة خوض التجربة الكاملة لحياة الشخصية، بدءًا بتجربة العيش في المنزل والذهاب إلى المدرسة والمزرعة، إضافة إلى مداخل تجذب الزوار بإضاءتها لاستكشاف الفعاليات، ومقاهٍ توفر مشروبات ساخنة ومأكولات خفيفة.

ومن الفعاليات التي تضمها منطقة "الرياض ونتر وندرلاند" أيضًا: "خيمة السيرك" التي تقدم العروض البهلوانية والموسيقية والضوئية، وأُضيف 50 كشكًا لشحن بطاقات اللعب.

وتضم "الرياض ونتر وندرلاند" ألعابًا عالمية تقام للمرة الأولى في المملكة، جُهّزت وفق أعلى معايير الجودة والسلامة العالمية، الأمر الذي يؤكد ريادة المملكة في صناعة الترفيه بمعايير غير مسبوقة.