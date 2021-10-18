بهذه الطريقة.. تشكيلية سعودية تنقل مشاعر المسلمين نحو الحرمين

بلغة فنية تعبيرية، نقلت فنانة سعودية مشاعر الحب والحنين للصلاة وأداء المناسك في الحرمين الشريفين، عبر لوحات تشكيلية جاذبة وأسلوب فني إبداعي، معبرة فيها عن سعادتها السماح بكامل الطاقة الاستيعابية للحرمين.

الفنانة التشكيلية "عواطف المالكي" معلمة شاركت في العديد من المعارض المحلية والخارجية، استطاعت أن تحول ريشتها لتوثيق حب المكان وروحانيته المليء بإحساس الخشوع في رحاب الحرمين، معتمدة على تجاربها الطويلة في مدارس الفن المختلفة.

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تحدثت إلى "العربية.نت" بقولها: "لدي شغف كبير في رسم الحرمين، فمكة المكرمة أحمل فيها ذكريات حين كانت آخر عمرة مع والدي الذي توفي بعدها، مما ترك في نفسي أثرا كبيرا، وبعدها لم أستطع أن أزور مكة من جديد، فعبرت عن هذا الحرمان بسبب ظروف الإجراءات الاحترازية، وحالة الحنين لزيارة هذا المكان الذي تلتقي فيه أفئدة المسلمين".

وأبانت: "حرصت في لوحاتي على تجسيد مشاهد التباعد في الصلاة بأكثر من عمل تشكيلي، والآن عادت المناسك وعاد المصلون للحرمين في تراص ودون تباعد، حينها يجب أن يقول الفن كلمته ليعبر عن مشاعر المسلمين".

الأسلوب الفني

واستطردت حديثها: "أستخدم العديد من الأساليب الفنية دون الاعتماد على مدرسة فنية معينة، وأعتبر إحساسي هو دليلي في نهج مخرجات لوحاتي، في حين أعشق رسم الأصالة في الخيل والشعر والتراث كنوع من السمات التي عُرفت بها، وأركز في ألواني اللون البيج والبرتقالي والكحلي بدرجاته والأخضر".

وأضافت المالكي: "الفنان التشكيلي الصادق يواكب بمشاعره وبريشته كل مجريات الأحداث بلا قيود، فما عليه سوى أن يطلق العنان لأفكاره لتعبر عن مكنونات نفسه، مع ضرورة الحرص على الإبداع والإتقان والتجدد والبساطة".

تطلعات مستقبلية

وصفت المالكي الحركة التشكيلية في السعودية بأنها مواكبة للأحداث، وأن هناك تطورا كبيرا في الحراك الفني، إلا أنها تطمح للمشاركة في بينالي ومعارض كبيرة أخرى، كما تطمح للمشاركة في متاحف فنية محلية وعالمية.