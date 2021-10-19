.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

السعودية.. استمرار تطبيق التباعد بين المصلين في المساجد

  • الخط
من أحد المساجد في السعودية

السعودية.. استمرار تطبيق التباعد بين المصلين في المساجد

العربية.نت - حامد القرشي

نشر في: آخر تحديث:

أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدي بين المصلين، وإعادة تقييم المخاطر بشكل دوري وفقاً لمستجدات الوضع الوبائي، وبحسب التوصيات من الجهات المختصة.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أن توصية هيئة الصحة العامة "وقاية" هي استمرار العمل بتطبيق التباعد بين المصلين في المساجد، لأن المساجد يرتادها كل الأعمار ومختلف الحالات الصحية ولا يوجد بها نقاط للتحقق من الحالة الصحية في تطبيق "توكلنا" عند الدخول، ما يتطلب العمل بالإجراءات للحفاظ على صحة وسلامة المصلين.

200 شركة عمرة و250 ألف غرفة فندقية تستقبل المعتمرين السعودية 200 شركة عمرة و250 ألف غرفة فندقية تستقبل المعتمرين

كما لفتت إلى أن بيان وزارة الداخلية في الفقرة "الرابعة" يؤكد استمرار العمل بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات في الأماكن التي لا يتم تطبيق التحقق من الحالة الصحية لمرتاديها من خلال تطبيق "توكلنا".

الحذر من الشائعات

كذلك بيّنت وزارة الشؤون الإسلامية أنها تتابع باستمرار مع الجهات المعنية كل ما يرد لها من تعليمات تتعلق بالإجراءات الاحترازية وتعمل على تنفيذها حرصاً على سلامة وصحة المصلين، وتهيب الجميع بأخذ المعلومات من المصادر الرسمية والحذر من الشائعات.

واختتمت بيانها بأنها تواصل تكثيف جولاتها الرقابية لمتابعة تطبيق كل البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة، وتقوم بالحملات التوعوية والإرشادية عبر منابرها الدعوية ومنصاتها بالتواصل الاجتماعي بلغات عالمية للتوعية بخطر فيروس كورونا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيلم فيلم "ريش" متهم بالإساءة لمصر.. المنتج يرد
بالتفاصيل.. هكذا توفي 3 فنانين إيطاليين بحادث في الرياض بالتفاصيل.. هكذا توفي 3 فنانين إيطاليين بحادث في الرياض
الأكثر قراءة
حملة بحث عن طفلة في السعودية.. وأخوها حملة بحث عن طفلة في السعودية.. وأخوها "لم نجد لها أثراً"
بالتفاصيل.. هكذا توفي 3 فنانين إيطاليين بحادث في الرياض بالتفاصيل.. هكذا توفي 3 فنانين إيطاليين بحادث في الرياض
السعودية.. الدفاع المدني يسيطر على جزء كبير من حريق سد أبها السعودية.. الدفاع المدني يسيطر على جزء كبير من حريق سد أبها
السعودية.. استمرار تطبيق التباعد بين المصلين في المساجد السعودية.. استمرار تطبيق التباعد بين المصلين في المساجد
بصحة جيدة.. طفلة الرياض المفقودة تظهر! بصحة جيدة.. طفلة الرياض المفقودة تظهر!
حرس الحدود السعودي يحبط تهريب أكثر من طن حشيش حرس الحدود السعودي يحبط تهريب أكثر من طن حشيش
قبل أن تذهب
كابوس كورونا يعود لبريطانيا.. ومفاجأة عن الجرعة المعززة
كابوس كورونا يعود لبريطانيا.. ومفاجأة عن الجرعة المعززة
اكتشف المزيد