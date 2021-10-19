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السعودية.. تأجيل عودة الطلبة لمن هم أقل من 12 عاماً

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طالب يستعد عبر منصة مدرستي

السعودية.. تأجيل عودة الطلبة لمن هم أقل من 12 عاماً

وزار التعليم ستواصل جهودها في تقديم التعليم عن بُعد لهذه الفئة العمرية

الرياض - العربية.نت

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كشف المتحدث الرسمي لوزارة التعليم في السعودية، عن تأجيل العودة الحضورية للطلاب والطالبات لمن هم أقل من 12 عاماً والتي كانت مقررة في 31 أكتوبر 2021، إلى حين استكمال الدراسات العلمية المرتبطة بالمخاطر الوبائية على هذه الفئة، وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة أسرهم.

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وأوضح المسؤول أن وزارة التعليم ستواصل جهودها في تقديم التعليم عن بُعد لهذه الفئة العمرية، من خلال منصة "مدرستي" للمرحلة الابتدائية، ومنصة "روضتي" لمرحلة رياض الأطفال.

كما أشار إلى تكامل الجهود بين وزارتي التعليم والصحة في انتظام العملية التعليمية لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية ممن أكملوا الحصول على جرعتين من لقاح كورونا، وما تحقق من تطبيق للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية المعتمدة من "وقاية".

إلى ذلك، أكد أن تلك الإجراءات أسهمت في حماية الطلاب والطالبات والحفاظ على سلامتهم.

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