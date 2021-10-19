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حرس الحدود السعودي يحبط تهريب أكثر من طن حشيش

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حرس الحدود السعودي يحبط تهريب أكثر من طن حشيش

حرس الحدود السعودي يحبط تهريب أكثر من طن حشيش

العربية.نت - نادية الفواز

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أعلن المتحدث الرسمي لحرس الحدود السعودي العقيد مسفر القريني، إحباط محاولات تهريب أكثر من طن حشيش.

إلى هذا، صرح بأنه في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن السعودية وشبابها بالمخدرات، فقد تمكّنت الدوريات البرية في مناطق جازان وعسير ونجران، من إحباط محاولات تهريب طن و276 كلغ من الحشيش المخدر، و66 طنًا و464 كلغ من مادة القات المخدر، والقبض على المتورطين في ذلك البالغ عددهم 15) متهمًا، منهم 47 مواطنًا، و103 متهمين من مخالفي نظام أمن الحدود، بينهم 89 من الجنسية الإثيوبية، و10 من الجنسية اليمنية، و3 من الجنسية الصومالية، ومتهم واحد من الجنسية الإرتيرية.

وأوضح أنه تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المهربات للجهة المعنية، مؤكدًا أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات.

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