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التجارة السعودية تحرر 742 مخالفة خلال أسبوعين

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وزارة التجارة السعودية - الجديد 2021

التجارة السعودية تحرر 742 مخالفة خلال أسبوعين

الرياض - العربية.نت

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نفّذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة السعودية 46 ألفاً و887 زيارة تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في كافة مناطق المملكة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وقادت نتائج الزيارات على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع إلى تحرير 742 مخالفة فورية تطبيقاً للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة الفيروس.

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كما تصدرت أعلى المناطق من حيث عدد الزيارات على التوالي كلاً من الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية والقصيم والمدينة المنورة وعسير والجوف وتبوك ونجران وجازان وحائل والحدود الشمالية، إضافة إلى الباحة.

وأكدت الوزارة متابعة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بكافة مناطق السعودية بعدم السماح بدخول الأفراد غير المحصنين الذين لم يحصلوا على اللقاح المضاد للفيروس، حيث يشترط إظهار حالة كافة المتسوقين حسب الحالة في تطبيق "توكلنا" بحيث تكون (محصنا بجرعتين).

وترصد الفرق الرقابية للوزارة خلال جولاتها التفتيشية، مخالفات عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية الواجب الالتزام بها والصادرة من هيئة الصحة العامة (وقاية)، وضبط المنشآت غير الملتزمة وفرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

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