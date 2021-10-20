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لقطة للبليهي بعلم الهلال تشعل النار: الأرض أرضي!

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البليهي يغرس علم الهلال

لقطة للبليهي بعلم الهلال تشعل النار: الأرض أرضي!

العربية.نت - نادية الفواز

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تحولت منصات التواصل الاجتماعي في السعودية إلى ساحة احتفالات خلال الساعات الماضية، لاسيما من قبل جماهير نادي الهلال، بعد أن حجز بطاقة عبوره إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2021، بفوزه على النصر، بهدفين مقابل هدف وحيد، خلال مواجهة الفريقين مساء أمس الثلاثاء على ملعب مرسول بارك.

البليهي متوجه لغرس علم الهلال وسط الملعب
البليهي متوجه لغرس علم الهلال وسط الملعب

وفي مشهد وصفه محبو الهلال بـ "لقطة الموسم" ، قام لاعب النادي "على البليهي" بغرس علم فريقه الأزرق وسط الملعب، تعبيراً عن قبول التحدي وفوزه على نادي النصر، والتأهل لنهائي الدوري الآسيوي.

"الأرض أرضي والزمان زماني"

كما أعرب عن سعادته العارمة بالانتصار أمام النصر، كاتبا على حسابه على إنستغرام" الأرض أرضي والزمان زماني".

لينتشر سريعا وسم #بليهي_بارك، بين محبي اللاعب والنادي السعودي على تويتر.

البليهي لاعب نادي الهلال
البليهي لاعب نادي الهلال

كما انتشرت صورة البليهي مع علم الهلال المثبت وسط الملعب، كالنار في الهشيم، وانهالت القصائد والتهاني.

فيما كتب أحد المغردين على تويتر : ‏وكأنني بالرمح أضرب قائلًا .. الأرضُ أرضي والزمان زماني!".

إلا أن هذا التصرف، لاقى انتقادات عارمة أيضا من قبل مشجعي نادي النصر.

واعتبر بعضهم حركة البليهي سيئة، واستفزازية، وقد تخلق أزمة كبيرة بين جمهور الفريقين.

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