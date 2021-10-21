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البيئة السعودية ترقم أكثر من 212 ألف من الإبل خلال 12 شهرا

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ترقيم الإبل
تعبيرية

البيئة السعودية ترقم أكثر من 212 ألف من الإبل خلال 12 شهرا

توفير معلومات مفصلة ودقيقة عن أعداد الإبل وأنواعها وأجناسها وتوزيعها الجغرافي بالسعودية

العربية.نت - عماد الحكمي

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كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، عن استقبالها أكثر من 11,563 طلباً إلكترونيًا، لترقيم 212,188 ألف رأس من الإبل، وذلك خلال الأشهر الـ12 الماضية.

وأوضحت الوزارة أن عدد الإبل المرقمة منذ انطلاق المشروع عبر منصة ترقيم الإبل، بلغ 1,581,956 رأساً من الإبل، مشيرة إلى أن هذا المشروع يستهدف إنشاء سجل خاص لكل رأس من الإبل بالمملكة من خلال زراعة شريحة إلكترونية به تضم جميع بياناته وبيانات المالك.

أهداف ترقيم الإبل

وبيّنت أن الهدف من ذلك، توفير معلومات مفصلة ودقيقة عن أعداد الإبل وأنواعها وأجناسها وتوزيعها الجغرافي بالسعودية، والمساهمة في تحسين صحة الإبل من خلال السيطرة على تفشي الأمراض، والمحافظة على الصحة العامة عبر السيطرة على الأمراض المشتركة، إضافة إلى التحسين الوراثي والكفاءة الإنتاجية مع إعطاء الإبل صفة مميزة ثابتة يمكن التعرف إليها بواسطتها.

وذكرت "البيئة" أنه وضمن سعيها إلى التكامل مع الجهات الأخرى؛ تم ربط المنصة مع أمن الطرق في وزارة الداخلية وذلك من أجل الإبلاغ عن الإبل السائبة، كما تم ربط المنصة مع نادي الإبل بهدف دعم المشاركة في المسابقات المحلية والدولية.

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