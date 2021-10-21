السعودية تتيح جرعة ثالثة من لقاح كورونا لمن تخطى الـ18 عاماً

أتاحت وزارة الصحة السعودية حجز موعد أخذ جرعة ثالثة "معززة" من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للفئات العمرية من 18 عاماً فأكثر، وذلك بعد مضي 6 أشهر على أخذ الجرعة الثانية.

وأكدت وزارة الصحة أن الجرعة الثالثة متوفرة لمن تخطى سن الـ18 عاماً ومضى على أخذه الجرعة الثانية من اللقاح 6 أشهر. ونصحت وزارة الصحة "الفئات ذات الخطورة" بالمسارعة في أخذ الجرعة التنشيطية لتعزيز مناعتهم.

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وهذا وكشفت إحصائيات وزارة الصحة أن جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعطاة في السعودية تجاوزت الـ44 مليون جرعة. وذكرت عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر" إن هذه الجرعات تم إعطاؤها "عبر أكثر من 587 موقعا للتطعيم في كافة مناطق المملكة".

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من التطعيم في 17 ديسمبر 2020، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق السعودية.

ونصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.