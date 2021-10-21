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السعودية: شريحة إلكترونية لبيانات المواطن مرتبطة بجواز السفر

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السعودية: شريحة إلكترونية لبيانات المواطن مرتبطة بجواز السفر

وصول عدد مستخدمي تطبيقات الجهات الحكومية إلى أكثر من 24 مليون مستفيد بين مواطن ووافد وزائر

الرياض - العربية.نت

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كشف مساعد وزير الداخلية السعودي لشؤون التقنية، الأمير بندر بن عبدالله، في حديثه إلى "العربية"، استحداث خدمات جديدة أبرزها إضافة شريحة إلكترونية لبيانات المواطن مرتبطة بجواز السفر.

كما كشف عن استحداث خدمة الهوية الوطنية رقميًا وذلك خلال أشهر قليلة.

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وأشار إلى إتاحة تسجيل السمات الحيوية والبصمة عند إصدارات التأشيرات الرقمية دون الاضطرار إلى الحضور إلى مقار السفارات.

وأضاف، خلال حديثه، إلى وصول عدد مستخدمي تطبيقات الجهات الحكومية إلى أكثر من 24 مليون مستفيد بين مواطن ووافد وزائر؛ ما يعد رقمًا مرتفعًا على المستوى العالمي.

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