نصف مليون يشعلون حفل انطلاق موسم الرياض 2021

منذ اللحظات الأولى من انطلاقة موسم الرياض 2021، حقق الحدث نجاحاً وتميّزاً في حفل استثنائي حضره جمهور ضخم، تجاوز عدده نصف مليون مشارك، وتابعه الملايين عبر البث المباشر في عدد من القنوات التلفزيونية والمواقع والحسابات الإلكترونية.



وهاطب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، الجمهور في حفل الافتتاح مقدّماً الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان على دعمهما اللامحدود لقطاع الترفيه ولموسم الرياض.

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وأضاف أن شعار الهيئة في الموسم الأول كان (تخيل)، وفي الموسم الثاني (تخيل أكثر)، مرحباً بالجميع في الحدث الأبرز.

فيما قامت خلال الحفل أكثر من 2760 طائرة درون بالتحليق في سماء الرياض، لتشكل صورة خادم الحرمين الشريفين، وأخرى للأمير محمد بن سلمان.

كما رحبت بالحضور بعدة لغات عالمية، إضافة إلى عرضها شعارات مناطق وفعاليات موسم الرياض هذا العام.

وسجل اليوم الأول من موسم الرياض، مركبة عبور للترفيه السعودي على نافذة الكرنفالات العالمية، من خلال العروض والأزياء والموسيقى/ محتضناً عدد من الفرق التنكرية المزينة بالألوان، والموسيقى النابضة بالإيقاعات العالمية، مع حضور عدد من الشخصيات الشهيرة على مستوى العالم، من أبرزهم المصارع الشهير أندرتيكر.

كما امتزج افتتاح الموسم بروائع الفن العالمية اجتمعت في أرض المسيرة عبر 88 فود ترك، وجمعت أنواع الأطعمة من مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن خدمات الرعاية الصحية، والعيادات الطبية المتنقلة.

يذكر أن الحفل ضمّ عددا من الفعاليات المحلية والعالمية، إذ انطلقت من أرض المسيرة عروض نارية ضخمة، أنارت سماء الرياض، بالتزامن مع مواقع أخرى من المدينة، أبرزها: برج المملكة، وبرج المجدول، إضافة إلى عدد من العروض الحية، وعروض رقصة السامري، وعروض العربات، وعرض الرجل الطائر.