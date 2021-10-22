السعوديات الفائزات في كأس الاتحاد السعودي للسهام

فازت الرامية لارا مبارك الزنان بالميدالية الذهبية لمنافسات مسافة 18م، ضمن بطولة كأس الاتحاد السعودي للسهام للسيدات لكافة الفئات والتي أقيمت على ميدان نادي الرياض، بعد تفوقها على الرامية صبا الرشيد التي حلت في المركز الثاني، فيما جاءت أمونة هوساوي ثالثاً ونالت الميدالية البرونزية.

وتوجت أسماء بنت فيصل الشعبان مديرة البطولة الفائزات صاحبات المراكز الثلاثة الأولى في الفئات الثلاث "18م – 30م – 70م"، حيث انتزعت الرامية دلال المقيرن الميدالية الذهبية في منافسات 30م، وذهبت الميدالية الفضية للرامية أمنية مليباري، وحلت نيدا الينا في المركز الثالث.

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وفي منافسات 70م حققت الرامية مشاعل العتيبي المركز الأول بعد فوزها على الرامية شادن المرشود التي حلت ثانياً، فيما ذهبت الميدالية البرونزية للرامية سارة بنت سلوم.

وقدم مشعل بن عبدالمحسن الحكير رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسهام جزيل شكره لكافة المشاركات في البطولة، وتمنى منهن تقديم أفضل ما لديهن في البطولات المقبلة.