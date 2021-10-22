الشرطة تقبض على السعودي "المتباهي بتعاطي المخدرات"

ألقت الجهات الأمنية في السعودية القبض على مواطن ظهر في مقاطع فيديو رائج، متباهياً بتعاطي المخدرات، في الوقت الذي أكد فيه المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية، العقيد متعب الخميس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم ترويج وتعاطي المخدرات، أسفرت عن القبض على المتهم.

وأضاف بيان المتحدث، أن المقبوض عليه مواطن في العقد الثالث من العمر، ظهر في مقاطع فيديو متباهيًا بتعاطي مواد مخدرة والممنوعات.

مادة اعلانية

كما عرض سلاحا ناريا، وارتكب مخالفات مرورية، وقام الشخص بتوثيق كل ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفذت الجهات الأمنية بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحالته إلى فرع النيابة العامة.