لأول مرة منذ عامين.. حالة وفاة واحدة بسبب كورونا في السعودية

سجلت اليوم السعودية حالة وفاة واحدة، ولأول مرة منذ دخول جائحة فيروس كورونا قبل نحو عامين، فيما شهدت الحالات الحرجة انخفاضاً كبيراً في عدد الحالات وصل إلى ٧٧ حالة حرجة، بعد أن كانت في السابق تسجل أعداداً كبيرة.

وقد أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة تسجيل 51 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي عدد الحالات في السعودية إلى 548162 حالة، وتم تسجيل 59 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 537,208 حالة،

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وكشف التقرير، تسجيل حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 8774 حالة وفاة بالإضافة إلى أن هناك 77 حالة حرجة.

ودعت الصحة لاستكمال التحصين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا للمساهمة بإذن الله في الوقاية من المتحورات، حاثةً على المسارعة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) أو تطبيق ( توكلنا) للحصول على لقاح كورونا.

وكشفت إحصائيات وزارة الصحة أن جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعطاة في السعودية تجاوزت الـ 45 مليون جرعة. وذكرت عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر" أن هذه الجرعات تم إعطاؤها "عبر أكثر من 587 موقعا للتطعيم في كافة مناطق السعودية".