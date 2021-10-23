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آل الشيخ: كل تذاكر فعاليات الأيام الأولى بموسم الرياض نفدت

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موسم الرياض
من فعاليات موسم الرياض

آل الشيخ: كل تذاكر فعاليات الأيام الأولى بموسم الرياض نفدت

كانت تذاكر مسيرة افتتاح موسم الرياض قد نفدت خلال ساعة واحدة من طرحها

الرياض - العربية.نت

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سجّلت مبيعات تذاكر "موسم الرياض 2021" في أولى أيام انطلاقه أرقاماً قياسية، حيث شهدت إقبالاً غير مسبوق من الزوار الذين استنفدوا جميع التذاكر خلال ساعات من طرحها في المواقع المخصصة للبيع.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، عبر تغريدة له في حسابه بموقع "تويتر"، أن "جميع الفعاليات التي أقيمت خلال الأيام الماضية نفدت تذاكرها بالكامل، بدءاً من مسيرة افتتاح موسم الرياض، إلى فعالية WWE "كراون جول"، ومهرجان"RUSH" في يوميه الأول والثاني".

وكانت تذاكر مسيرة افتتاح موسم الرياض الأولى طرحت للبيع بين فعاليات الموسم، ولقيت اهتماماً كبيراً بين الجمهور والزوار. ونفدت هذه التذاكر خلال ساعة واحدة من طرحها، قبل بدء طرح تذاكر الفعاليات الأخرى.

من افتتاح موسم الرياض
من افتتاح موسم الرياض
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وتنطلق اليوم السبت 23 أكتوبر فعاليات منطقة "كومبات فيلد"، ضمن موسم الرياض والتي طرحت تذاكرها أمس. كما يستمر اليوم مهرجان"RUSH" في فعالياته لليوم الثاني على التوالي وذلك حتى 26 أكتوبر الحالي، وهو موعد بدء فعاليات منطقة "رياض سفاري".

وفي الوقت الذي تقام فيه فعاليات "موسم الرياض"، يستمر الجمهور في التوافد إلى مناطق الموسم للاستمتاع بالخدمات الاستثنائية والتجارب العالمية والفنون المعروضة فيه، بالإضافة للمتاجر والمقاهي المنتشرة بجميع مناطق الموسم في أرجاء العاصمة الرياض.

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