.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

السعودية ترحب ببيان مجلس الأمن المندد بهجمات ميليشيا الحوثي على أراضيها

  • الخط
الخارجية السعودية
اليمن والحوثي

السعودية ترحب ببيان مجلس الأمن المندد بهجمات ميليشيا الحوثي على أراضيها

صدور هذا البيان الرئاسي عن مجلس الأمن يأتي تأكيداً على الأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لأزمة اليمن وإدراكاً لأهمية حل الأزمة سياسياً

العربية.نت، واس

نشر في: آخر تحديث:

ترحب وتثمن حكومة المملكة العربية السعودية بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن، والذي ندد بهجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على أراضي المملكة ومنشآتها المدنية.

إن صدور هذا البيان الرئاسي عن مجلس الأمن يأتي تأكيداً على الأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لأزمة اليمن وإدراكاً لأهمية حل الأزمة سياسياً لاحتواء تداعياتها السلبية الناجمة بسبب رفض ميليشيا الحوثي الإرهابيّة لدعوات وقف إطلاق النار، وعدم الانخراط الإيجابي في مفاوضات سياسية تفضي إلى عودة الأمن والاستقرار لليمن، ولا تزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية الناجمة عن استمرار ممارسات ميليشيا الحوثي في حصار المدن ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق اليمنية المحتاجة.

الرياض: بيان مجلس الأمن ضربة قوية للحوثيين السعودية الرياض: بيان مجلس الأمن ضربة قوية للحوثيين

وفي هذا الصدد تتقدم حكومة المملكة العربية السعودية بالشكر والتقدير إلى الدول الأعضاء بمجلس الأمن لإصدار هذا البيان، والذي جاء في إطار مسؤولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، ولما يمثله من دفعة مهمة للجهود المبذولة من أجل إنجاح مساعي المملكة، والتي عبّرت عنها في مبادرتها المعلنة بتاريخ 22 مارس 2021م لإنهاء أزمة اليمن، وتتوافق مع الجهود التي تبذلها المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل دعم الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خبراء تغذية يؤكدون.. هذه هي أفضل وجبة إفطار خبراء تغذية يؤكدون.. هذه هي أفضل وجبة إفطار
لغير المطعمين ضد كورونا.. توقعوا إصابتكم به كل 16 شهراً لغير المطعمين ضد كورونا.. توقعوا إصابتكم به كل 16 شهراً
الأكثر قراءة
مشهد مبهر لاصطفاف المصلين في المسجد الحرام مشهد مبهر لاصطفاف المصلين في المسجد الحرام
بهذه الطريقة توفر السعودية 50% من إنتاج الكهرباء عبر مشاريع الطاقة المتجددة بهذه الطريقة توفر السعودية 50% من إنتاج الكهرباء عبر مشاريع الطاقة المتجددة
سعودي يبيع صقراً بـ405 آلاف ريال.. ليزوج ابنه سعودي يبيع صقراً بـ405 آلاف ريال.. ليزوج ابنه
وزير الخارجية السعودي يبحث مع المنسق الأوروبي انتهاكات نووي إيران وزير الخارجية السعودي يبحث مع المنسق الأوروبي انتهاكات نووي إيران
السعوديات الفائزات في كأس الاتحاد السعودي للسهام السعوديات الفائزات في كأس الاتحاد السعودي للسهام
الشرطة تقبض على السعودي الشرطة تقبض على السعودي "المتباهي بتعاطي المخدرات"
قبل أن تذهب
بعد كسره بالنتائج.. الحشد الشعبي يستنزف أسلحته وأوراقه
بعد كسره بالنتائج.. الحشد الشعبي يستنزف أسلحته وأوراقه
اكتشف المزيد