هكذا تم التعامل مع جنوح حوت نافق على شاطئ شرق السعودية

بعد بلاغ عن جنوح حوت نافق إلى شاطئ بمدينة رأس تنورة -شرق السعودية، تعامل خبراء مركز الجبيل للأحياء البحرية التابع للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، مع الحالة لبحث أسباب النفوق وأخذ البيانات اللازمة، ثم العمل على التخلص من الكائن بشكل سليم.

وذكرت التقارير أن طول الحوت النافق يبلغ 11 متراً، وتم دفنه يوم أمس الجمعة بالتعاون مع الجهات المختصة في وقت قياسي، وتم مراعاة المعايير العلمية في الدفن والحرص على الاستفادة من الهيكل العظمي مستقبلًا في الدراسات العلمية والمعارض.

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‫وقد قام المركز بتسجيل إحداثيات الموقع وقياسات الكائن ورصد معلومات الكائن وإضافتها لقاعدة البيانات، وتحديد آلية التخلص من الحوت النافق بشكل سليم، وأخذ عينات وحفظها لأخذ الحمض النووي DNA.‬