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 الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد للملك سلمان ترحيبه بمبادرة السعودية الخضراء

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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - الصورة الرسمية
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز

الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد للملك سلمان ترحيبه بمبادرة السعودية الخضراء

غوتيريش أشاد بحزمة المبادرات التي أعلنها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، واعتبرها خطوة كبيرة لحماية البيئة

دبي - العربية.نت

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفيًا، السبت، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأبدى الأمين العام، خلال الاتصال، ترحيبه بمبادرتي السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر، مشيدًا بحزمة المبادرات التي أعلنها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وعدّها خطوة كبيرة لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغيُّر المناخي، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

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وشكر خادم الحرمين الشريفين، الأمين العام للأمم المتحدة على ما أبداه من ترحيب بالمبادرتين، منوهًا بجهود المنظمة وأمينها العام في مواجهة التغير المناخي، واتخاذها ما يلزم من خطوات للحد من آثاره البيئية والاقتصادية، مؤكدًا اهتمام المملكة ضمن رؤيتها 2030 بقضايا البيئة، والطاقة النظيفة، والتغير المناخي.

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