.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

السعودية: ندعو للتهدئة وعدم التصعيد في السودان

  • الخط
الخارجية السعودية

السعودية: ندعو للتهدئة وعدم التصعيد في السودان

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

دعت وزارة الخارجية السعودية إلى التهدئة في السودان، وعدم التصعيد، والحفاظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية.

كما أوضحت الوزارة في بيان، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن المملكة تتابع بقلق واهتمام بالغ الأحداث الجارية في السودان، داعية إلى أهمية ضبط النفس والتهدئة .

مجلس نظارات البجا في شرق السودان: نؤيد تحركات الجيش العرب والعالم مجلس نظارات البجا في شرق السودان: نؤيد تحركات الجيش

كذلك دعت للحفاظ على كل ما تحقق من مكتسبات سياسية واقتصادية وكل ما يهدف إلى حماية وحدة الصف بين جميع المكونات السياسية في السودان.

وأكدت المملكة استمرار وقوفها إلى جانب الشعب السوداني، ودعمها لكل ما يحقق الأمن والاستقرار والنماء والازدهار للسودان وشعبه.

اعتقالات وطوارئ

أتى هذا الموقف بعد أن شهدت الخرطوم فجرا حملة اعتقالات طالت وزراء ومسؤولين كبارا في الحكومة، ليعلن لاحقا الفريق الأول عبد الفتاح البرهان حل الحكومة، ومجلس السيادة.

كما أعلن قائد القوات المسلحة فرض حالة الطوارئ وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية.

في المقابل، دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى كسر حالة الطوارئ هذه والنزول إلى الشوارع، بمسيرات وفعاليات مسائية مع الحفاظ على سلمية التحركات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
من يذكر الداعشية التي جوعت طفلة حتى الموت..هذا ما حل بها من يذكر الداعشية التي جوعت طفلة حتى الموت..هذا ما حل بها
أول صورة لمتحور دلتا.. ينمو كخلايا القرد الإفريقي أول صورة لمتحور دلتا.. ينمو كخلايا القرد الإفريقي
الأكثر قراءة
التحالف: تدمير 4 زوارق مفخخة بالحديدة قبل تنفيذها هجمات التحالف: تدمير 4 زوارق مفخخة بالحديدة قبل تنفيذها هجمات
فيديو لايحتمل.. 10 كلاب تنهش طفلا في شمال السعودية فيديو لايحتمل.. 10 كلاب تنهش طفلا في شمال السعودية
قمة الشباب الأخضر تنطلق في السعودية.. للتوعية البيئية قمة الشباب الأخضر تنطلق في السعودية.. للتوعية البيئية
مبادرة مبادرة "الشباب الأخضر" تبحث الحلول في التغيير المناخي
هنيدي يفتتح أولى مسرحيات موسم الرياض بـ هنيدي يفتتح أولى مسرحيات موسم الرياض بـ"سلام مربع"
أتمنى خسارة الهلال أتمنى خسارة الهلال
قبل أن تذهب
ماذا تعرف عن شركة ألعاب الهواتف الجوالة"طماطم"؟
ماذا تعرف عن شركة ألعاب الهواتف الجوالة"طماطم"؟
اكتشف المزيد