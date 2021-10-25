فيديو لايحتمل.. 10 كلاب تنهش طفلا في شمال السعودية

هاجمت 10 كلاب طفلاً في حي البوادي بتبوك شمال السعودية، محاولة نهش جسده الصغير، بعدما باءت كل محاولاته للهروب بالفشل.

إلا أنه نجا من الموت بأعجوبة، بعدما وثقت إحدى كاميرات المراقبة القريبة من موقع الحادثة، اللحظات الرهيبة.

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وعن تلك الحادثة المروعة، تحدث أحمد البلوي خال الطفل "علي" الذي عاش ليلة مرعبة، وقال لـ"العربية.نت" خرج ابن أختي البالغ من العمر 10 سنوات، بعد منتصف الليل، لرمي النفايات في حاوية تقع بالقرب من منزلنا، إلا أنه فوجئ بكلاب تختبئ خلف كومة رمال، فهاجمته بشراسة ونهشت جسمه".

كما أضاف: "كنت جالساً في فناء منزلي، وما هي إلا لحظات حتى سمعت صرخات علي مستنجداً بنا لإنقاذه، فهرعت على الفور مسرعاً، وحين حاولت إنقاذه هاجمتني مجموعة من الكلاب، لكنني استطعت حمله والهروب إلى المنزل".

رعب وخوف

وأوضح أن الطفل أصيب بعدة جروح في يده ورجله جراء عضات الكلاب، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، إلا أنه أكد أنه لا يزال يعيش حالة رعب وخوف.

وختم مؤكدا أن وجود الكلاب الضالة في الأحياء السكنية يشكل خطراً على الأهالي والأطفال، مطالبا الجهات ذات الاختصاص بالقضاء على تلك الظاهرة في المنطقة.

من جهتها، أوضحت أمانة منطقة تبوك عبر حسابها في تويتر، أنه إشارة إلى ما تم رصده في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تعرض طفل للاعتداء من كلاب ضالة بحي البوادي، فإن أمين منطقة تبوك وجه بالانتقال فوراً إلى الموقع وتكثيف الفرق للتخلص من الكلاب الضالة.