هنيدي يفتتح أولى مسرحيات موسم الرياض بـ"سلام مربع"

يفتتح الفنان الكوميدي المصري "محمد هنيدي" العروض المسرحية لموسم الرياض 2021، بعرض جديد يحمل عنوان "سلام مربع" من المقرر عرضه على مسرح بكر الشدي في البوليفارد بتاريخ 26 أكتوبر.

ويؤدي هنيدي في المسرحية دور مطرب شعبي، بطريقة كوميدية مختلفة عما قدمه سابقا في فيلم "عندليب الدقي" ويشارك مع محمد هنيدي في بطولة مسرحية "سلام مربع" النجوم محمد ثروت، وآيتن عامر، وميرنا نور الدين، وإيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

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بينما تعود آيتن عامر إلى المسرح بعد غياب طويل، وسبق أن وجهت رسالة إلى جمهورها في السعودية بمناسبة قرب عرض المسرحية، فقالت عبر خاصية الاستوري بحسابها بموقع إنستغرام: لكل حبايبنا في السعودية... استنونا بإذن الله هنولعها في (موسم الرياض) مع مسرحية سلام مربع على مسرح بكر الشدي في البوليفارد بتاريخ 26 أكتوبر (تشرين الأول).

تأتي هذه المسرحية متزامنة مع انطلاق موسم الرياض 2021 الموسم الأضخم في العالم، فقد تم الكشف عن مواعيد عرض مسرحيات الموسم والتي تعد من أهم العروض المدونة بقائمة فعاليات موسم الرياض، هذا وتعد مسرحيات موسم الرياض الأفضل بالنسبة للكثير من الجماهير حول العالم، خاصةً من الزوار الذين يقصدون السعودية في هذا التوقيت من أجل فعاليات موسم الرياض.

وفي وقت سابق أكدت هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، أن عدد مسرحيات موسم الرياض 2021 يقدر بنحو 350 عرضًا من مختلف أنحاء العالم سيتم عرضهم على مدار الـ 5 شهور المقبلة، وتتضمن مسرحيات موسم الرياض 2021 عدد 18 مسرحية عربية، لتفتح قائمة المسرحيات المنتظر عرضها بمسرحية للفنان المصري محمد هنيدي والتي سيتم عرضها خلال شهر أكتوبر الجاري، وتستكمل عرض مسرحيات موسم الرياض 2021 على مدار الفترة المقبلة، بمواعيد خاصة سيتم الإعلان عنها مع كل شهر جديد.

هذا و يعد القطاع المسرحي بكافة أعماله المتنوعة واحدا من أهم الأعمال الفنية التي تضم في فحواها جملة من الفنون منها الدراما الكونية، والتراجيديا، والمسرحية الساخرة، والمسرح الموسيقي، حيث تستقطب جميعها الجماهير وتقدم لها باقة مليئة بالرسائل السامية والأوقات الفريدة والممتعة، وهو ما يهدف إليه موسم الرياض بتعزيز الحس الثقافي وفق ما تهدف إليه رؤية السعودية 2030 ممثلة ببرنامج جودة الحياة.