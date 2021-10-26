هكذا يتم تعقيم وتعطير 1500 سجادة بالمسجد الحرام أسبوعيا

تعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على عمليات تنظيف وتعقيم وتعطير سجاد المسجد الحرام على مدار الساعة، وغسل 1500 سجادة أسبوعيا، داخل مغسلة السجاد التابعة للرئاسة العامة والواقعة بكدي، للمحافظة على نظافة السجاد والتأكد من سلامته، لضمان سلامة قاصدي البيت العتيق.

أحدث الوسائل والمعدات المتخصصة

وأوضح مدير إدارة تطهير سجاد المسجد الحرام، جابر الودعاني، أنه أنشأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في كدي بمكة المكرمة، مغسلة مخصصة لغسيل وتنظيف سجاد المسجد الحرام، مجهزة بأحدث الوسائل والمعدات المتخصصة في مجال التنظيف وغسيل وصيانة الفرش بتقنية عالية، حيث يقوم على المغسلة فريق من المختصين يشرفون على هذه الأعمال للتأكد من التنفيذ وفق أصول فنية متبَعة، والتأكد من خلوها من أي عيوب، باستخدام أحدث التقنيات.

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وقال: "يتم تزويد المسجد الحرام بـ2000 سجادة أسبوعيا من داخل المغسلة، ونقل 2000 سجادة من المسجد الحرام، إلى المغسلة، وتبدأ المرحلة الأولى بإزالة الأتربة والغبار والنمش من السجاد آليا بتقنية عالية الجودة، ثم المرحلة الثانية غسل وتعقيم السجاد آليا بمطهرات وماء ومنظفات خاصة، ثم تشطيف السجاد بالماء لإزالة الصابون، ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي إدخال السجاد في أنابيب خاصة لتجفيفه من الماء، وفي المرحلة الرابعة والأخيرة يتم رفع السجاد على مناشر تحت أشعة الشمس والهواء النقي مزودة بمراوح لتسريع عملية التجفيف يتم بعدها كنس السجاد بمكانس حديثة خاصة، ثم عمليات التعقيم والتعطير بماء الورد الطبيعي ثم التغليف والتخزين.



من عمليات تنظيف السجاد من عمليات تنظيف السجاد

معمل لصيانة السجاد

وذكر الودعاني أنه يتم غسل 240 مترا في الساعة الواحدة، ثم تخزينها في مستودعات خاصة لحفظها، ويوجد داخل المستودع 26 ألف سجادة جاهزة للنقل إلى المسجد الحرام.

وقال إن المغسلة تحتوي أيضا على معمل جهز بأحدث الآلات لصيانة السجاد من التلف، ليتم إعادة تأهيل السجاد وإعادته لما كان عليه، كما أنه توجد داخل المسجد الحرام ماكينات لغسل السجاد بشكل مباشر وعاجل إضافة إلى كنسه وتنظيفه وتعقيمه على مدار الساعة من خلال فرق متخصصة تقوم بترتيب السجاد ليكون اتجاهه إلى القبلة.