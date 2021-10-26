.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

وزير الخارجية السعودي يهاتف نظيره الأميركي ونظيرته البريطانية

  • الخط
وزير الخارجية السعودي

وزير الخارجية السعودي يهاتف نظيره الأميركي ونظيرته البريطانية

الوزير السعودي استعرض خلال الاتصالين سبل تعزيز العلاقات الثنانية وأمن المنطقة

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالين هاتفيين، الثلاثاء، بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ووزيرة الخارجية والتنمية البريطانية إليزابيث تروس.

واستعرض الوزيران السعودي والأميركي خلال الاتصال العلاقات الاستراتيجية بين السعودية وأميركا، وسُبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى بحث أبرز المستجدات في المنطقة.

إصابة وزيرة الصحة المصرية بأزمة قلبية ونقلها للمستشفى للعلاج مصر إصابة وزيرة الصحة المصرية بأزمة قلبية ونقلها للمستشفى للعلاج

كما شهد الاتصال بين الوزير السعودي ونظيرته البريطانية، استعراض العلاقات السعودية البريطانية المتينة والتاريخية، وفرص تعزيزها في المجالات كافة، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

وناقش الجانبان الجهود السعودية البريطانية في إرساء دعائم السلام والأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والعالم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
دراسة تكشف بيانات خطيرة حول مستقبل بيتكوين.. هؤلاء يتحكمون بها دراسة تكشف بيانات خطيرة حول مستقبل بيتكوين.. هؤلاء يتحكمون بها
بينهم إيلون ماسك.. جدل كبير حول خطر يهدد الاقتصاد العالمي بينهم إيلون ماسك.. جدل كبير حول خطر يهدد الاقتصاد العالمي
الأكثر قراءة
فيديو لايحتمل.. 10 كلاب تنهش طفلا في شمال السعودية فيديو لايحتمل.. 10 كلاب تنهش طفلا في شمال السعودية
قمة الشرق الأوسط الأخضر: تشكيل فرق عمل مشتركة قمة الشرق الأوسط الأخضر: تشكيل فرق عمل مشتركة
السعودية.. أزمة قلبية تنهي حياة إداري وسط فناء مدرسة السعودية.. أزمة قلبية تنهي حياة إداري وسط فناء مدرسة
"اللمبي في الجاهلية" مسرحية على خشبة موسم الرياض في نوفمبر
هنيدي يفتتح أولى مسرحيات موسم الرياض بـ هنيدي يفتتح أولى مسرحيات موسم الرياض بـ"سلام مربع"
هكذا يتم تعقيم وتعطير 1500 سجادة بالمسجد الحرام أسبوعيا هكذا يتم تعقيم وتعطير 1500 سجادة بالمسجد الحرام أسبوعيا
قبل أن تذهب
فضيحة "أوراق فيسبوك" تتفاعل والكونغرس يتحرك
فضيحة "أوراق فيسبوك" تتفاعل والكونغرس يتحرك
اكتشف المزيد