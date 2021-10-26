وزير الخارجية السعودي يهاتف نظيره الأميركي ونظيرته البريطانية

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالين هاتفيين، الثلاثاء، بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ووزيرة الخارجية والتنمية البريطانية إليزابيث تروس.

واستعرض الوزيران السعودي والأميركي خلال الاتصال العلاقات الاستراتيجية بين السعودية وأميركا، وسُبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى بحث أبرز المستجدات في المنطقة.

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كما شهد الاتصال بين الوزير السعودي ونظيرته البريطانية، استعراض العلاقات السعودية البريطانية المتينة والتاريخية، وفرص تعزيزها في المجالات كافة، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

وناقش الجانبان الجهود السعودية البريطانية في إرساء دعائم السلام والأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والعالم.