.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"اللمبي في الجاهلية" مسرحية على خشبة موسم الرياض في نوفمبر

  • الخط
اللمبي في الجاهلية
من بوستر المسرحية

"اللمبي في الجاهلية" مسرحية على خشبة موسم الرياض في نوفمبر

موسم الرياض يعد حاليًا من أكبر وأهم المهرجانات الترفيهية على مستوى السعودية

العربية.نت - نادية الفواز

نشر في: آخر تحديث:

بعد غياب طويل عن خشبة المسرح، أعلن الفنان المصري محمد سعد، مشاركته في موسم الرياض 2021 بمسرحية جديدة تحمل عنوان "اللمبي في الجاهلية"، ستعرض في شهر نوفمبر المقبل.

وبدأ ‎محمد سعد مؤخراً بروفات مسرحيته الجديدة "اللمبي في الجاهلية"، وينتظر الجمهور الإعلان عن النجمة المشاركة في المسرحية، بعد انضمام عدد من الفنانين، ومن المقرر أن يقدم بها محمد سعد شخصيته الشهيرة "اللمبي" في قصة مسرحية جديدة.

محمد سعد نشر البوستر الرسمي للمسرحية الجديدة عبر حسابه بموقع "انستغرام"، واستعاد طريقة اللمبي الشهيرة في الكلام بتعليقه الكوميدي قائلاً: "مع السلامو عليكو، إلى كل شاب وكل فتاة انتظروني في مهرجان الرياض في مسرحية اللمبي في الجاهلية من طرف اخوكو اللمبي".

يذكر أن موسم الرياض يعد حاليًا من أكبر وأهم المهرجانات الترفيهية على مستوى السعودية، وهو عبارة عن مهرجان عالمي وثقافي وترفيهي يُقام في مدينة الرياض، ويهدف موسم الرياض إلى تحويل السعودية لوجهة عالمية سياحية وترفيهية استثنائية، وهذه الأهداف هي التي تبنتها رؤية السعودية 2030 وكانت على نشاطات وفعاليات برنامج جودة الحياة والذي يعدُّ واحدًا من أهم برامج رؤية 2030 للسعودية.

هذا ويضم موسم الرياض 2021 عددًا كبيرًا من العروض المسرحية، ويقدَّر عدد العروض المسرحية التي سوف تعرَض خلال موسم مهرجان الرياض 350 عرضا مسرحيا من مختلف أنحاء العالم وعلى مدار خمسة شهور ، وسوف تعرض من ضمن هذه المسرحيات 10 مسرحيات عالمية، وفيما يأتي سيتمُّ ذكر مواعيد أهم العروض المسرحية في موسم الرياض.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
دراسة تكشف بيانات خطيرة حول مستقبل بيتكوين.. هؤلاء يتحكمون بها دراسة تكشف بيانات خطيرة حول مستقبل بيتكوين.. هؤلاء يتحكمون بها
بينهم إيلون ماسك.. جدل كبير حول خطر يهدد الاقتصاد العالمي بينهم إيلون ماسك.. جدل كبير حول خطر يهدد الاقتصاد العالمي
الأكثر قراءة
فيديو لايحتمل.. 10 كلاب تنهش طفلا في شمال السعودية فيديو لايحتمل.. 10 كلاب تنهش طفلا في شمال السعودية
قمة الشرق الأوسط الأخضر: تشكيل فرق عمل مشتركة قمة الشرق الأوسط الأخضر: تشكيل فرق عمل مشتركة
هنيدي يفتتح أولى مسرحيات موسم الرياض بـ هنيدي يفتتح أولى مسرحيات موسم الرياض بـ"سلام مربع"
السعودية: ندعو للتهدئة وعدم التصعيد في السودان السعودية: ندعو للتهدئة وعدم التصعيد في السودان
"اللمبي في الجاهلية" مسرحية على خشبة موسم الرياض في نوفمبر
هكذا يتم تعقيم وتعطير 1500 سجادة بالمسجد الحرام أسبوعيا هكذا يتم تعقيم وتعطير 1500 سجادة بالمسجد الحرام أسبوعيا
قبل أن تذهب
العراق يلوح بمحكمة العدل الدولية ضد إيران لسرقتها مياهه
العراق يلوح بمحكمة العدل الدولية ضد إيران لسرقتها مياهه
اكتشف المزيد