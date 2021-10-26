"اللمبي في الجاهلية" مسرحية على خشبة موسم الرياض في نوفمبر

بعد غياب طويل عن خشبة المسرح، أعلن الفنان المصري محمد سعد، مشاركته في موسم الرياض 2021 بمسرحية جديدة تحمل عنوان "اللمبي في الجاهلية"، ستعرض في شهر نوفمبر المقبل.

وبدأ ‎محمد سعد مؤخراً بروفات مسرحيته الجديدة "اللمبي في الجاهلية"، وينتظر الجمهور الإعلان عن النجمة المشاركة في المسرحية، بعد انضمام عدد من الفنانين، ومن المقرر أن يقدم بها محمد سعد شخصيته الشهيرة "اللمبي" في قصة مسرحية جديدة.

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محمد سعد نشر البوستر الرسمي للمسرحية الجديدة عبر حسابه بموقع "انستغرام"، واستعاد طريقة اللمبي الشهيرة في الكلام بتعليقه الكوميدي قائلاً: "مع السلامو عليكو، إلى كل شاب وكل فتاة انتظروني في مهرجان الرياض في مسرحية اللمبي في الجاهلية من طرف اخوكو اللمبي".

يذكر أن موسم الرياض يعد حاليًا من أكبر وأهم المهرجانات الترفيهية على مستوى السعودية، وهو عبارة عن مهرجان عالمي وثقافي وترفيهي يُقام في مدينة الرياض، ويهدف موسم الرياض إلى تحويل السعودية لوجهة عالمية سياحية وترفيهية استثنائية، وهذه الأهداف هي التي تبنتها رؤية السعودية 2030 وكانت على نشاطات وفعاليات برنامج جودة الحياة والذي يعدُّ واحدًا من أهم برامج رؤية 2030 للسعودية.

هذا ويضم موسم الرياض 2021 عددًا كبيرًا من العروض المسرحية، ويقدَّر عدد العروض المسرحية التي سوف تعرَض خلال موسم مهرجان الرياض 350 عرضا مسرحيا من مختلف أنحاء العالم وعلى مدار خمسة شهور ، وسوف تعرض من ضمن هذه المسرحيات 10 مسرحيات عالمية، وفيما يأتي سيتمُّ ذكر مواعيد أهم العروض المسرحية في موسم الرياض.