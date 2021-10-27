التحالف: مقتل 105 حوثيين في محيط مأرب بـ26 عملية استهداف

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الأربعاء مقتل 105 من عناصر ميليشيا الحوثيين في غارات جوية خلال الساعات الـ24 الماضية على منطقتين قرب مدينة مأرب.

وقال التحالف اليوم إنه نفّذ "26 عملية استهداف" في منطقتي الكسارة على بعد نحو 30 كلم شمال غرب مأرب والجوبة على بعد نحو 50 كلم جنوب مأرب، ما أدى إلى "تدمير 13 من الآليات العسكرية والقضاء على 105 عناصر إرهابية".

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وكان التحالف قد أعلن الثلاثاء أن عمليات الاستهداف التي قام بها قتلت 85 عنصرا من الحوثي ودمرت 9 آليات عسكرية. وأضاف بيان الأمس أن التحالف نفذ 21 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثي في الجوبة والكسارة خلال 24 ساعة.

وكان التحالف قد أعلن أمس الاثنين، مقتل 105 من ميليشيات الحوثي بغارات جوية خلال 24 ساعة على منطقتين قرب مدينة مأرب الاستراتيجية.

ويعلن التحالف عن ضربات جوية في محيط مأرب بشكل شبه يومي منذ أكثر من أسبوعين، قتل فيها أكثر من 1900 حوثي.

وقد صعّد الحوثيون في فبراير الماضي هجومهم على مأرب. وأوقعت المعارك منذ ذلك الوقت مئات القتلى وتسببت بنزوح أكثر من 55 ألف شخص من منازلهم منذ مطلع العام الحالي، على ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.