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رجل الأمن السعودي لـ "العربية.نت": أخمدت حريق محطة وقود

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رجل الأمن السعودي لـ "العربية.نت": أخمدت حريق محطة وقود

قائد مركبة فقد الانتباه، وتحرك قبل أن يستكمل عامل المحطة تزويد مركبته بالوقود ما أدى إلى اشتعال النار في مضخة الوقود

العربية.نت - عبدالعزيز المشيطي

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تحدث رجل الأمن السعودي ثامر الناوي لـ"العربية.نت" عن تفاصيل موقفه البطولي الذي تمكن من خلاله إطفاء الحريق، والذي نشب في محطة وقود اشتعلت فيها النيران بمنطقة الجوف شمال السعودية، الأمر الذي أثار إعجاب رواد مواقع التواصل، حين تداولوا مشهد الحادثة الذي وثقته كاميرا المحطة، مشيدين بشجاعته التي انقذ المحطة من كارثة محتملة.

وسرد "الناوي" قصة الحادثة بقوله: عند ذهابي صباح اليوم (الثلاثاء) لمقر عملي في مطار الجوف، وقفت عند إحدى محطات التزود بالوقود، ودخلت إلى المركز التجاري المتواجد بالمحطة، والذي حدث أن قائد مركبة فقد الانتباه، وتحرك قبل أن يستكمل عامل المحطة تزويد مركبته بالوقود، ليقوم بسحب "خرطوش" المكينة، ما أدى إلى اشتعال النار بها".

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وأضاف: "على الفور سارعت إلى طفاية الحريق الموجودة في الموقع، وقمت بإخماد النار المشتعلة، التي استمرت لنحو دقائق بسيطة، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية تذكر من جراء الحريق، سوى احتراق إحدى مضخات الوقود".

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