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بعد انتشار فيديو لهم.. القبض على سارقي منزل الدمام

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سارقي منزل الدمام

بعد انتشار فيديو لهم.. القبض على سارقي منزل الدمام

الموقوفون: مواطن، ومقيم من الجنسية المصرية، وثالث من الجنسية البحرينية

العربية.نت - مريم الجابر

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ضجت وسائل التواصل الاجتماعي لمشهد فيديو وثقته إحدى كاميرات المراقبة المنزلية، خلال قيام ثلاثة أشخاص بالتسلل إلى أحد منازل مدينة الدمام، والدخول إلى المنزل في الوقت الذي كان يتواجد فيه أهله، والقيام بسرقة عدد من الموجودات والهروب.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تحديد الجهة المختصة بشرطة الدمام، هوية 3 أشخاص ظهروا في مقطع متداول لسرقة منزل، والقبض عليهم، وهم مواطن، ومقيم من الجنسية المصرية، ومواطن خليجي من الجنسية البحرينية، في العقدين الثالث والرابع من العمر.

وأوضحت إجراءات الاستدلال الأولية ارتكابهم جرائم سطو أخرى تمثلت في سرقة مركبة ومنازل ومحال تجارية بمدينتي الدمام والخبر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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