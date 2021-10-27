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الجبيل الصناعية تحصد جائزة اليونسكو لأفضل مدينة "تعلّم" بالعالم

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مدينة الجبيل الصناعية

الجبيل الصناعية تحصد جائزة اليونسكو لأفضل مدينة "تعلّم" بالعالم

تُمنح الجائزة لأفضل أعضاء شبكة اليونسكو العالمية الذين أظهروا تقدمًا كبيرًا في تعزيز فرص التعليم والتعلم مدى الحياة للجميع

الرياض - العربية.نت

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حصدت مدينة الجبيل الصناعية، شرق السعودية، الأربعاء، على جائزة اليونسكو العالمية لأفضل مدينة تعلّم بالعالم.

وتقدمت مدينة الجبيل الصناعية بالتنسيق مع وزارة التعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بملف متكامل للمشاركة في جائزة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، التي تقام حالياً في المؤتمر الدولي الخامس لمدن التعلم في جمهورية كوريا الجنوبية خلال المدة من 27 إلى 30 أكتوبر 2021، حيث تمنح الجائزة لأفضل أعضاء شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم الذين أظهروا تقدمًا كبيرًا في تعزيز فرص التعليم والتعلم مدى الحياة للجميع.

وتعدّ الجائزة تقديرًا ومكافأة للجهود المتميزة في تطوير مدن التعلم في المجتمعات حول العالم، ولعرض أفضل الممارسات في تعزيز جودة التعليم وفرص التعلم مدى الحياة للجميع.

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أول مدينة تعلم سعودية

وتكاملت جهود وزارة التعليم مع المؤسسات المحلية والعالمية كمركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لتحويل مدينة الجبيل الصناعية إلى أول مدينة تعلم سعودية، تسعى إلى تعزيز التعليم الشامل للجميع من مرحلة التعليم الأساسي حتى مرحلة التعليم العالي، وكذلك نشر ثقافة التعلّم مدى الحياة داخل المجتمع السعودي، وتسهيل عملية التعلم ضمن بيئة العمل واستخدام تقنيات حديثة على نطاق أوسع، إضافة إلى تعزيز الجودة والتميز في مجال التعلّم .

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